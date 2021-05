Nechci končit, ve Zlíně jsem spokojený, říká zkušený obránce Procházka

„Nechci končit s fotbalem. A nerad měním místa,“ naznačuje Procházka, že by si kariéru rád prodloužil a klidně ve Fastavu.

„Přišel jsem do Zlína před rokem a už tenkrát jsme si říkali, že to nemusí být jedna sezona. Jsem tady s rodinou spokojený,“ přiznává někdejší český reprezentant.

Situace k vyjednávání o novém kontraktu neuzrála. „Všichni si představovali, že teď už budeme mít jistou záchranu,“ připomněl Procházka, že Zlín se pořád nezbavil sestupové hrozby. „Nebyl klid, takže to budeme řešit na závěr sezony.“

Zlín - Opava Sobota 15.00 online

Klid můžou fotbalisté Fastavu získat v sobotním domácím zápase proti odepsané Opavě (od 15 hodin). A také si udobřit fanoušky, kteří si s hráči poslední domácí výbuch s Pardubicemi vyříkávali u bran stadionu.



„To není o jednom zápase. Domácích utkání jsme herně ani výsledkově nezvládli více,“ zmínil Procházka černou šňůru nezdarů na vlastním hřišti. „Budeme to chtít napravit.“

O to více, že v sobotu se pro fanoušky poprvé na jaře otevře Letná. I když zaplní hlediště jen z deseti procent, Procházka vítá na tribuně každého, kdo podstoupí povinný antigenní test a bude fandit v respirátoru. „Je to odměna pro diváky, kteří celou sezonu nemohli přijít. Doufám, že se budou mít na co koukat a s jejich pomocí získáme tři body,“ přeje si nejen Procházka.



Zlín tíží série sedmi kol bez vítězství. Mezitím se propadl na 14. pozici, daleko od míst, kde chtějí vidět mužstvo fanoušci i samotní hráči.

„V průběhu sezony jsme měli špatnou sérii zápasů, ale nikdy ne tak dlouhou. Nasčítalo se toho více – karanténa, odložený zápas v Plzni, repre pauza, po které jsme se nenakopli,“ shrnul obránce, který v den sobotního zápasu oslaví 37. narozeniny.

Zda přidá 387. start v české nejvyšší soutěži, není jisté. V duelu s Pardubicemi ho trenér Páník stáhl už po půl hodině hry, při bezbrankové remíze v Teplicích ho poslal na hřiště v závěru.

„Nikdo není rád na střídačce, ani mně se to nelíbí. Ale jinak musím být s vytížením spokojený,“ pravil Procházka; z hráčů v poli odehráli více jen kapitán Poznar a jeho kolegové z obrany Simerský s Buchtou.

V té teď nemá pevné místo. Zaskočit musel i na pozici halvbeka. „Nevybírám si, ale lépe se cítím jako stoper, nebo levý bek.“