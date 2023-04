Haškova báječná premiéra. Emoce, promluva s tím nahoře a tři zlaté body

Martin Hašek si coby nový kouč Zbrojovky Brno premiéru užil, hned po utkání ale naříkal. „Já jsem úplně mrtvej, kdybych usnul, zvedněte mi někdo hlavu, ať to nevypadá špatně na kamerách,“ žertoval po výhře 2:1, díky níž Zbrojovka odskočila ode dna tabulky na rozdíl osmi bodů.

Sedící žolík Ševčík

„Jsem asi nějak zestárl za ty tři roky,“ odkázal na dlouhou pauzu bez fotbalu Hašek. Pravdou je, že se trošku změnil. Pořád má figuru fotbalisty, oko na situace, vlasy mu však prořídly, vousy prošedivěly. Fotbal ale evidentně zůstal stejný, neboť jeho svěřenci plnili plán. „Chtěli jsme zápas rozehrát klidněji, oťukat si to a pořádně se sehrát. Vždyť od úterý nešlo s týmem příliš udělat, a tak jsme pracovali jen na defenzivě a ladili obranu.

Uhrát poločas klidně právě na remízu a pak si říct, co dál,“ popisoval zpětně své vize.

3,5roku nestál Martin Hašek do neděle na střídačce v první lize.

Ty mu dokonale vyšly, i s jedním překvapivým tahem. Jen na střídačce seděla brněnská naděje Michal Ševčík. „Kdyby se to nepovedlo, tak mě tu teď cupujete na kousky, jak jsem si mohl dovolit nechat sedět objektivně nejtalentovanějšího hráče v týmu na lavičce. Jenže ono to vyšlo,“ vydoloval na tváři úsměv.

A skutečně. Spolu s Janem Hladíkem v poločase oživili sestavu a za dvě minuty se po zisku Ševčíka a centru Hladíka míč houpal z Řezníčkovy rány v síti bezradného soupeře. „Ševa v týdnu na mě prostě nevysílal signály, že udělá všechno pro základní sestavu, neměl jsem z něj tento pocit. Zároveň jsem tušil, že na něm leží obrovská tíha. Já se tedy rozhodl takhle a ukázaná nakonec platí. On se ukázal fantasticky,“ smekl před šikulou.

„Jestli ale bude chtít uspět ve Spartě, musí tento přístup změnit, dostat se mentálně na vyšší level,“ zachoval si rétoriku televizního experta a připomněl Ševčíkův avizovaný letní přestup do Prahy.

Bože, to mi nemůžeš udělat

Nadhled a odstup však Haška v zápase opustil. Namalovaný prostor před střídačkou opouštěl až k postranní čáře prakticky neustále, křičel, gestikuloval, své svěřence hnal i klidnil. Když už se zdálo, že jen rozdá úsměvy, pár autogramů a odjede se snadnými třemi body, Pardubice v 93. minutě snížily a duel dostal obří náboj. Necelou minutu nato protkl stadion na Srbské tón píšťalky sudího Pavla Orla znovu a hosté měli kopat penaltu za faul Jana Štěrby v zoufalé obraně.

98.gól v první lize a 19. v aktuální sezoně dal Jakub Řezníček.

„Padlo to na mě. ‚To mi přece nemůžeš udělat, nemůžeš to ani těm klukům udělat, vždyť makali a dřeli,‘ říkal jsem tam tomu nahoře,“ vyprávěl Hašek po utkání. Tlak jej skutečně srazil na kolena. „Ale když už šel rozhodčí na video, tušil jsem, že to bude asi dobré. Poklekl jsem tedy v díku tam nahoru. Manželka mi dnes dovezla kalhoty, vyprané a vyžehlené, já si je při tom zašpinil, tak asi dostanu vyhubováno, ale stálo to za to,“ odlehčoval zpětně situaci.

Kamarád Řezníček může tykat

Svůj 97. a 98. prvoligový gól zapsal v utkání nejlepší střelec soutěže Jakub Řezníček. S ním uzavřel Hašek podle svých slov dohodu. „On ať si dá tu stovku, což jsou pod mým vedením zbylé čtyři branky (teď už jen dvě) a já si z toho vezmu ty body a zachráníme Zbrojovku,“ vtipkoval kouč a hned opět vzpomněl na společnou epizodu před sedmnácti lety. „V Příbrami přišel takový mladý raubíř. Dnes je manžel, táta a příklad fotbalového profesionála,“ kroutil nad proměnou hlavou.

I hrdina Brňanů hned připomínal historii, hned však také přispěl se současností. „Já si na něj vůbec nevzpomněl, když se řešilo, kdo bude náš nový kouč. Vždyť roky netrénoval,“ popíchnul trenéra. „Já mu prý jako jediný v kabině můžu tykat. Ale tak kdyby chtěl, můžu to změnit,“ nezůstal s humorem pozadu.

Zbrojovka tak tři kola před koncem základní části zvládla přerušit nepovedenou sérii a místo na samé dno tabulky může ještě otočit pohled směrem nahoru. „Klidně ještě můžeme být v prostřední skupině o umístění, máme to teď ve svých rukou,“ věří v silný závěr kapitán.