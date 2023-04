PONEDĚLNÍK: Óda na ligu. Derby ukázalo sparťanské srdce i sílu Slavie

Slávistický stoper Ousou měl všechno na noze. Nebyl ani v těžké situaci ve skluzu, ani pod tlakem soupeře, i když to nejspíš nevěděl. Pohyb zkoordinoval špatně a v nastaveném čase překonal vlastního brankáře Koláře, který jej chvíli na to už podporoval. Krásné gesto.

Ousou může doufat, že jeho nepovedený kop nebude v součtu kruciální. Možností, jak se vrátit na první místo, má Slavia ještě dost. Za výkon na Letné si zaslouží ve skrze pochválit. Ani ne snad proto, že kvůli viróze chybělo pět až šest hráčů z tradiční sestavy, zejména střeďáci Ševčík se Zafeirisem, ale za to, jak byla na rivala připravená.

Sparta vyhrála předtím devět zápasů v řadě a její ofenzivní síla budila respekt, avšak zároveň narážela na protivníky, kteří nebyli zrovna v nejlepší herní pohodě. Slavia, i oslabená, byla dobrou prověrkou. Nechť si sami sparťané vyhodnotí, jak obstáli. To klíčové se povedlo i díky vlastenci Ousoua - udrželi Slavii dva body za sebou.

Ovšem udržet Slavii za sebou i po nadstavbě, to bude ještě šichta. I to derby potvrdilo. Sparťané ukázali, jakou cestu od posledního derby ušli. Nesesypali se ani za stavu 0:2. Jde z nich skutečný týmový duch, i proto v nastavení se štěstím srovnali.

Z individuálních výkonů stojí za vypíchnutí hlavně slávisté Oscar s Ogbuem, top představení.

Sparťan Wiesner zase potvrdil, že je lepší dopředu, než dozadu. Schranz poslední zápasy svědomitě zavírá zadní tyčku a díky nebránění Wiesnera se mu to povedlo ve skluzu znovu. Letenským tentokrát příliš nepomohla střídání. Mabil zatím nepřesvědčil, že by převyšoval nadaného Daňka nebo Karabce.

Krejčí dozrál ve správného lídra. Ještě nedávno by neudržel v některých situacích nervy na uzdě, ale teď je příkladným kapitánem Sparty, což potvrdil i zodpovědností při penaltě. Devátý gól ve dvanáctém zápase jako stoper, to už bude atakovat nějaký světový rekord.

Kvalitě fotbalové klasiky přispěl také mladý sudí Dalibor Černý, který dostal překvapivě přednost před zkušenějším Zelinkou. Zvládl to velmi dobře i díky férové hře obou týmů.

Fanoušci Slavie sice mohli po pádu Jurečky ve vápně srovnávat penaltové situace s podobnými, které penaltou nedávno byly, ale Černý pískal tak, že držel celý zápas jasný metr. Hráči většinou věděli, na čem jsou. Že má každý rozhodčí jiný metr, je věc druhá.

Před derby prodloužil smlouvu se Slavií trenér Jindřich Trpišovský, což byl pochopitelný a očekávaný krok. Pokud ani za ty roky necítí úbytek motivace, náznaky vyhoření, či opotřebení, pak ani případné další druhé místo není nejmenším důvodem pro konec nadmíru úspěšné spolupráce.

Chorého trápení v koncovce. Přeskočí klokani i Plzeň?

Ztrátu konkurentů nevyužila třetí Plzeň. Ne že by v Ostravě hrála špatně, čistých šancí měla spoustu, leč narážela na výtečného brankáře Letáčka, který spolehlivě nahradil mazáka Laštůvku.

Poznal to i čahoun Tomáš Chorý, jemuž poslední čtyři zápasy zvlhl střelecký prach. V koncovce má i smůlu a zůstává na jedenácti zásazích. Pech měl v nastavení také Matěj Vydra, když trefil tyčku. To ostravský bijec Tijani čekání prolomil, prosadil se po úmorných 16 kolech a těžit z toho může celý Baník, kterému se po dvou výhrách lépe dýchá.

Ve velké pohodě poskakují v lize klokani. Výhra 4:0 nad Mladou Boleslaví, krásné trefy - Kovaříkova levačkou vyčnívala.

Bohemka nejen že senzačně drží čtvrtý flek zaručující Konferenční ligu, ale z její formy nemohou být před nadstavbou v klidu ani v Plzni, třebaže osm bodů je pořád solidní polštář a kádr Viktorky je kvalitnější i zkušenější. Bohemians však baví, bleskově rychlí útočníci Drchal, Matoušek i Prekop, když mají den, pozlobí kohokoli.

Nahání je zkušené Slovácko, které sice postrádá silného hroťáka, ale dál se může spolehnout na nestárnoucího křídelníka Milana Petrželu. Ať proti Teplicím loboval záměrně, nebo centroval, radost na jeho zrychlení pohledět. Smůlovatou červenou kartu dostal teplický Vondrášek, který odehrál ve skluzu míč a pak hned nohu krčil, dělal co mohl, aby se soupeři vyhnul, jenže to nevyšlo a kopačka byla pořád vysoko. Pravidlově vyloučení správně, pocit z toho mají všichni, kdo fotbal hráli, rozporuplný.

Vrba mění kluby, ale vyhrává Jílek

Kromě Slovácka stíhá Bohemku také Olomouc, jež zvládla holomajznu na těžkém terénu ve Zlíně. Domácí nepředvedli na neútulném stadionu nic, co by je mělo předurčovat k záchraně, přesto kdyby Didiba na malém vápně trefil volný míč, byla z toho plichta. Sigma nechala nahoře Mojmíra Chytila až příliš odříznutého, i tak reprezentační útočník znovu odvedl velmi dobrý výkon. Nevadilo mu, že co si neuhrál sám, to neměl.

Twitterový účet Sigmy připomenul zajímavou bilanci trenéra Václava Jílka, který Pavla Vrbu za poslední rok porazil potřetí v jiném klubu. Trenérský bard Vrba si na Jílkovu Olomouc nepřišel se Spartou, Ostravou ani Zlínem při celkovém skóre 0:6.

Úspěšný návrat na prvoligovou lavičku prožil Martin Hašek v Brně, jež zvládlo záchranářský duel s Pardubicemi. Hašek zachránit kluby v nouzi umí, ukázal to už několikrát.

Teď překvapil, když ze sestavy vyřadil talentovaného Ševčíka, ale tah mu vyšel. Ševčík jako žolík odebral u praporku o míč šíleně váhajícího Hranáče a rozjel tak s dalším střídajícím parťákem Hladíkem gólovou akci, kterou zakončil kdo jiný než Jakub Řezníček.

V ročníku dal neuvěřitelných 19 gólů. Neuvěřitelných hlavně proto, že je nasázel v mančaftu hrajícím dole. Byť má solidní servis, tak se prosazuje i z těžkých pozic, jako hlavičkou po centru Falty.

Část fotbalové veřejnosti na Haška i kvůli kauze jeho syna ve Spartě poněkud zanevřela, ale on pouze jako táta hájil své dítě, nic co by nešlo lidsky pochopit. Zbrojovce, která má kádr pořád ještě na hraně nejvyšší soutěže, může pomoct. Je to pořádná výzva.

Ale pořád jde jen o sport, což ne každý chápe. Hlavně paraziti na fotbalu s tím mívají problémy. U plzeňského okresního soudu začalo hlavní líčení s bývalým místopředsedou fotbalové asociace Romanem Berbrem, který čelí obžalobě z korupce a zpronevěry. Obžalováno je také dalších dvacet lidí a klub Slavoj Vyšehrad.

Pěkné ponedělí pro fotbal.