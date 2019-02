Hráli jsme špatně, neměli jsme nic, šance žádné, kritizoval Bořil

Před prvním gólem Plzně nestihl včas vystoupit, aby Limberského vystavil do ofsajdu. Při neuznané brance hostů přihrával do postavení mimo hru Součkovi.

Slabý výkon Slavie se Bořil kritizovat nebojí, důležité ale pro levého obránce je fakt, že jeho klub stále vede ligovou tabulku, přestože se náskok ztenčil.

Kde vidíte příčiny prohry?

Hráli jsme špatně, byli jsme všude pozdě. Nevytvořili jsme si žádné vyložené šance, těžko říct, jestli jsme byli třeba nervózní. Nic se nám nedařilo.

A máte vysvětlení, proč k tomu došlo?

Chtěli jsme asi až moc. Na začátku druhé půli jsme na ně na chvíli vlétli, dali jsme i gól, ale z ofsajdu. Pak už to bylo zase jako v prvním poločase. Žádné přihrávky do vápna, žádné šance.

Jak velkou roli hrála úvodní branka, kterou jste inkasovali těsně před koncem první půle?

Bylo to o prvním gólu, dala ho Plzeň po naší chybě. Pak už jsme hru otevřeli, snažili jsme se s utkáním něco udělat. Chyběl nám ale důraz.

Přitom hned na začátku druhého poločasu měl slušnou příležitost Olayinka.

Určitě to byl klíčový moment. Pak už jen ten gól z ofsajdu, jiné šance jsme neměli. Je to těžké, útočník chce samozřejmě dát gól. Zkusil vystřelit hned z první, nevyšlo mu to… Nemůžeme se na něj zlobit, tým jako celek nepracoval tak, jak měl.

Dá se říct, že boj o titul se restartoval a začíná se znovu?

Ještě pořád vedeme. Chtěli jsme urvat všechny tři body, to se nám nepodařilo. Hráli jsme špatně, takové zápasy prostě občas jsou. Ukážeme si na videu, kde jsme udělali chyby. Pořádně jsme si nic nevytvořili a nemohli jsme tady vyhrát.

Pro Plzeň by mohl být triumf v přímém souboji psychickou výhodou.

Možné je všechno. Teď jsme prohráli, další zápasy jsou ale před námi. My do nich určitě nepůjdeme s tím, že se bojíme Plzně nebo někoho jiného. Jsme pořád první, vedeme o tři body. Zaváhali jsme, trenér nám k tomu určitě něco řekne a pojedeme dál.

Regulérnost prvního plzeňského gólu musel posvětit až videorozhodčí. Věděl jste, že bude platit?

Z mého pohledu jsem ofsajd neviděl a tušil jsem, že gól bude platit. Chorý v něm nebyl určitě a nemyslím si, že by v něm byl Limberský při náběhu.

A situace na druhé straně, kdy jste přihrával Součkovi?

Samozřejmě jsem doufal, že to ofsajd není. Pak mi ale všichni říkali, že tam Souček byl o dva kroky. Měli jsme smůlu, ale k tomu jsme hráli prostě špatně.

Nepřijde vám zvláštní, že po tolika těžkých duelech mluvíte o nervozitě?

Hrály proti sobě nejlepší týmy ligy. Nikdo nechce udělat chybu, všechny zápasy s Plzní a Spartou jsou jedinečné. Každý bude nervózní, ať už mu je dvacet nebo třicet.

Posledních deset vzájemných soubojů Plzně a Slavie vždy vyhrál domácí celek. Je pro vás stadion Viktorie něčím specifický?

Ne, vždycky se to odvíjí od prvního gólu. Nedokázali jsme zareagovat, Plzeň zvítězila zaslouženě.