Plzeň - Slavia, druhý s prvním, hosté nastupují bez Škody

Před nedělním soubojem má Slavii šestibodový náskok. Pokud by ho zvýšila, i Plzeňští pokorně přiznávají, že obhajoba titulu by se z jejich pohledu dostala už jen do teoretické roviny, byť do konce sezony by ve hře zůstalo pořád 48 bodů.

ONLINE: PLZEŇ - SLAVIA Utkání sledujeme minutu po minutě

Oba týmy do vzájemného utkání jdou tři dny po pohárových vystoupeních, Plzeň v úvodním zápase prvním kola vyřazovací fáze Evropské ligy porazila Dinamo Záhřeb 2:1, Slavia remizovala s Genkem 0:0.

Plzeň má soupeři za podzim co vracet, na začátku září v Edenu prohrála 0:4.