I kdyby byl na hrotu Kane, bylo by to houby platné, řekl Trpišovský

Byl to očekávaný, logický krok. Kapitán Škoda odehrál oba poslední zápasy s Teplicemi i proti Genku, s nímž navíc Slavia už ve čtvrtek hraje odvetu v Evropské lize.

Jenže Olayinka, nejdražší posila ve slávistické historii, se takřka vůbec nedostal do hry. „Nebylo to jen o hrotovém hráči, ale celkově o výkonu do ofenzivy,“ zastal se ho Trpišovský.

„Snažili jsme se vzadu točit balony, někomu to předat, ale v podstatě nebylo komu. I kdyby byl na hrotu ve druhém poločase třeba Kane, tak by nám to bylo houby platné. Olayinka byl sám proti spoustě hráčů. Navíc jsme chtěli víc napadat, mít těžiště víc nahoře, jenže ani v napadání jsme ho nepodpořili,“ konstatoval trenér Slavie.

Ani krajním obráncům se nedařilo podporovat útok jako obvykle, čím to bylo?

Pokud jsme měli dobrý pohyb, tak jsme se tam i dostali, některé situace jsme tam měli. Abychom se mohli dostat do naší hry, musíme být kvalitní v kombinaci, mít tam nabídku, to dneska nebylo.

Zejména v prvním poločase vás Plzeň přehrávala, souhlasíte?

Byla agresivnější, důraznější, vyhrávala spoustu osobních soubojů po celém hřišti. Postupem času Plzeň přebírala otěže, získala střed pole i prostor na stranách v záložní řadě. Na naši obranu se to dost valilo, i když hráči vzadu hráli dobře, tak obrana byla přetížená, z toho vznikaly nebezpečné situace. Když už to vypadalo, že poločas přežijeme a budeme mít možnost prostřídat nebo si k tomu něco říct, tak jsme nezachytili náběh hráče za záda. Stejnou situaci jsme si přitom ještě dopoledne pouštěli...

Čím si ten výkon v první půli vysvětlujete?

Jednoznačně dobrým výkonem Plzně. Vstoupila do zápasu dobře, organizovaně, dostupovala hráče, byla strašně agresivní v osobních soubojích. Končili jsme na zemi a soupeř vyvážel balon nahoru. Největší rozdíl byl v nasazení a vítězných soubojích: ať už na zemi, tak hlavně ve vzduchu, těchto soubojů jsme prohráli snad devadesát procent.



Po změně stran jste se dostali víc do hry, ale gól dal opět jen soupeř.

Honili jsme to střídáními, změnou stylu, vším možným. Viktorka se hodně zatáhla, tak jsme si vytvořili nějaký tlak. Ale bohužel jsme neproměnili šance, které by nás dostaly do zápasu. Viktorka pak rozhodla podobným gólem, nechali jsme hrotového hráče volného ve vápně po akci ze strany. Tahali jsme za kratší konec a zaslouženě jsme prohráli.