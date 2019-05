Až budou góly dávat i útočníci, to bude, zasnil se magistr Hašek

Dobrá nálada mu vydržela i nadále. Když chválil Lukáše Hůlku za vyrovnávací gól a za jeho výkony na jaře, skočil mu do řeči tiskový mluvčí: „A je to ještě náš nejlepší jarní střelec, dal tři góly.“

„Počkej, on už dal tři góly?“ odvětil Hašek.

„Tak vidíte, je to náš kanonýr. Navíc z pozice defenzivního záložníka nebo středního obránce. Až nám začnou dávat góly i útočníci, a to se jednou stane…,“ zamyslel se 49letý kouč.

Gól mohl třeba vstřelit v úvodu David Puškáč.

Dostal balon pod sebe, brankář nebyl schopný reagovat, ale on ho jen trefil. Stačilo to dát kamkoliv jinam a šli bychom do vedení a zápas by se odvíjel v jiném duchu. Navíc by to Dukle zabrnkalo na psychiku, která v její situaci není dobrá.

Dukla skórovala, ale vy jste vyrovnali. Poté jste měli i další šance.

Za stavu 1:1 jsme měli ještě další dvě velké příležitosti, třeba Záviška šel sám na bránu. Ale skončilo to tak jako množství zápasů v sezoně. Z našeho obrovského úsilí a šancí jsme neskórovali. Na druhou stranu jsme zápas mohli prohrát. Takže jsem určitě rád, že se nám podařilo vyrovnat.

Byl to první zápas nadstavbové části. Byl něčím výjimečný?

Nadstavba je pro nás nová zkušenost, ještě jsme ji nikdy nehráli. Ale byl to úplně normální ligový zápas se vším všudy. Z naší strany jsme ho ještě vnímali tak, že my hrajeme o udržení. Dukla o udržení poslední šance.

Na 34 minut nastoupil Abdalláh Júsuf. Jak jste s ním byl spokojený?

Nastoupil a hned byla gólová šance, vyhrával souboje. Na můj vkus ale balony chce nejdřív do těla a poté chce obcházet soupeře. Já bych ale také chtěl, aby si zaběhl za obranu do prostoru. Ale v takovém stavu ještě není, nemá ještě moc natrénováno. Ve Slavii se jim snad povede ho na tuto úroveň dostat, ale musí být zdravý a trénovat.

Mohl by naskočit třeba v dalších zápasech od začátku?

Kdyby byl zdravý, tak by mohl nastoupit třeba v základní sestavě. Ale necítím, že by připravený byl. Teď také přišel do unavené obrany, kvůli tomu to měl snazší. Nám to vyhovovalo, mohli jsme potom těžit z jeho předností.

V závěru zápasu jste byl vykázaný na tribunu. Proč?

Podle mě to bylo přísné. Nebyla v tom žádná hrubost. Důvod byl čistě v tom, že čtvrtý asistent nahlásil hlavnímu rozhodčímu, že jsem údajně počtvrté vkročil na hřiště. To ale není pravda, i když mám tendence přešlapovat, tak jsem tam byl jednou. Na hřišti jsem byl až v době, kdy Záviška neproměnil šanci. Což jsem samozřejmě neměl dělat, ale nebyl to důvod, abych šel pryč.