Fantastický Staněk zastavil bývalé parťáky. Od toho tam jsem, říká gólman

Viktoria slavila 110 let, utkání bylo tedy speciální. Pro Staňka šlo o výjimečné střetnutí však ještě z jednoho důvodu, právě z Českých Budějovic do Plzně přestoupil.

Svůj bývalý klub, který na něj vyslal deset střel, dokázal zastavit. Jen přesně mířená střela Fortune Basseyho mu proklouzla do sítě.

Body zůstávají v Plzni.

Bylo to ale náročné, nebyl to úplně náš zápas. Dynamo bylo v první půli o dost lepší, pak se dostalo do vedení, ale tím se všechno změnilo. Začali jsme tlačit, dali jsme gól a naštěstí jsme to otočili. Tyhle tři body jsou pro nás strašně tři důležité.

Zachránil jste je zákrokem proti zakončení Talovierova. Jak jste dokázal udržet míč před čárou?

Přirozená reakce. Od toho tam jsem, abych se pokusil šance zneškodnit. Jsem rád, že to vyšlo. Jestli to nebyl gól, jsem popravdě vůbec nevěděl. Dlouho se pak hrálo a říkal jsem si, jestli to videorozhodčí nekontroloval. Teď jsem ale viděl záběry, míč byl určitě před čárou.

Budějovický trenér Horejš v nadsázce říkal, že jste ho namíchl.

Máme výborný vztah, občas si i zavoláme, je to jen popostrčení. Vzkazuju mu, že je to prostě moje práce. Jestli takhle bude Dynamo pokračovat, nemám o něj strach.

Jak se vám hrálo proti svému bývalému týmu během oslav sto desátých narozenin Viktorie?

Je to super, že jsme oslavy zvládli. Takové zápasy hrajete pod větším tlakem, to bylo i vidět, ale nakonec máme šťastný konec.

Gól Basseyho na startu druhé půle vás ale vystrašil.

Provedl to hodně dobře, vystřelil mi do protipohybu. Štve mě, že jsem nezareagoval a zůstal jsem stát. Nemám to rád, když gólman nic neudělá, takže tohle bych si vyčetl. Zakončení ale bylo super.

Co jste vůbec na výkon mladého Nigerijce říkal?

Hlavně na něj jsme se celý týden připravovali. Věděli jsme, jak je rychlý, že má dobré souboje i hlavu a jak výborné má náběhy, kterými nám dělal problémy. Je to skvělý útočník, má před sebou velkou budoucnost.

A jakou budoucnost máte před sebou vy? Narostlo vám reprezentačními starty sebevědomí?

To nevím, snažím se být nastavený pořád stejně. Reprepauza byla pro mě docela turbulentní, ale snažil jsem se být v klidu jak v národním týmu, tak tady. Beru to spíš jako zkušenost, tak to vnímám. Není to tak, že bych létal v oblacích.

Konečně se vaše kariéra nakopla?

Jsem rád, že tomu tak je. Něčím jsem si prošel, něco jsem si uvědomil... Pracuju tak, abych se mohl posouvat ještě dál.