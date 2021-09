Šťastná výhra, koledovali jsme si. O to víc je cenná, říká plzeňský Bílek

V nové sezoně tak Plzeňané ztratili pod Bílkovým vedením pouze jedinkrát, jinak překonávají očekávání. A i nepříliš pohledná výhra nad Budějovicemi je pro ně důležitým krokem v boji s favorizovanějšími pražskými celky.

Oslavy sto desátých narozenin dopadly pro Viktorii nakonec pozitivně, ale bolelo to.

Je to šťastné vítězství. Nesehráli jsme dobrý zápas, ale o to víc si toho cením, že jsme nepříznivý stav otočili. Nechali jsme soupeři hodně prostoru, líp kombinoval a nám se nedařilo. O branku jsme si koledovali. Pak jsme začali sahat do sestavy a nějaké situace jsme si vytvořili. V závěru nás pak podržel Staněk, Budějovice hrály velmi dobře.

Šli hráči do zápasu ve špatném nastavení?

Nedostali jsme se od začátku do hry. Věděli jsme, že mají nebezpečné hráče, na které chodily dopředu kolmé přihrávky. Nezachytávali jsme je. Měli tam brejkové situace, které nevyřešili nejlíp, ale o gól jsme si vážně koledovali. Je to velmi cenné vítězství.

Jak se vám zamlouval výkon gólmana Staňka? Zákrok proti Talovierovi by klíčový...

Chytl to fantasticky, zalepil míč na lajně a ukázal, že je to velmi dobrý brankář. Měl zdravotní problémy, rychle se ale do toho dostal a hodně nás podržel.

Jste rád, jak variabilní sestavu máte? Hráči z lavičky většinou nezklamou.

Je to tak. Nastoupil Kalvach, který měl těžké zranění a dva a půl měsíce nehrál. Bylo to pro něj nesmírně těžké, pak už mu docházely síly. Janošek nám potom hodně pomohl, dostal se do kombinace, zakládal útočnou fázi. Jsem rád, že lavička je taková, jaká je. Je z čeho vybírat.

Nad očekávání kupříkladu hraje krajní bek Radim Řezník. Věřil byste před sezonou, jak důležité góly bude střílet?

Víte sami, jaká byla situace. Začínal v béčku, pak jsme ale měli spoustu zraněných a chytil šanci. Je tam od toho, aby dobře bránil, ale dal už třetí branku, což je skvělá bilance. Hodně důležitý gól.

Vítězstvím jste navíc korunovali den oslav klubových narozenin.

Chci poděkovat fanoušků, kteří nám hodně pomohli. I díky nim jsem rád, že jsme utkání zvládli. Zasloužili si, aby to tak dopadlo.

V úterý vás čeká pohárový duel proti Příbrami. Zamícháte sestavou?

Ještě nejsem úplně rozhodnutý, ale jednoznačně nějaké změny uděláme.