Baník v pohárech: Hapal ruší tréninky. Slavit budu lehce, jdu k zubaři, smál se

„Abychom tam obstáli, budeme potřebovat trochu zvýšit konkurenci, zkvalitnit mužstvo,“ prohlásil ostravský trenér Pavel Hapal.

„Doufám, že se nám to podaří, ale smekám před kluky. Dál budeme sázet na ty, co evropské poháry vybojovali. Když jsme v létě začínali, někteří byli bez jediného ligového startu a dnes jsou opory Baníku. A hodně práce odvedl realizační tým.“

Ostravský kapitán Michal Frydrych podotkl, že není jednoduché nachystat se na ligu i poháry. „Víme, že je před námi hodně práce. A také na vedení, abychom měli tým co nejsilnější a měli začátek příští sezony co nejlepší, protože se stává, že se kluby soustředí na poháry a liga jim trošku ujede. Nic nesmíme podcenit,“ varuje Frydrych.

Poháry zažil s pražskou Slavií. A právě ta musela porazit Mladou Boleslav, aby Baník skončil čtvrtý...

V kontaktu s bývalými spoluhráči ale Frydrych nebyl. „Věřil jsem, že vyhrají. Sice přišli o možnost získat titul, ale znám tamější mentalitu. Každý zápas jdou vyhrát,“ podotkl.

Hapal připomněl, že před sezonou do Baníku přišlo 12 nových fotbalistů. „Byl to velký zásah do týmu, a nejen finanční, co musel majitel Brabec uvolnit.“

„Málokdo věřil, že bychom mohli skončit čtvrtí, ale dařilo se nováčky do mužstva zapracovávat. Každopádně je to pro nás velká zkušenost, protože jsme byli pod velkým tlakem,“ uvedl kouč.

A pod obrovským tlakem byl i on samotný. Někteří fandové ho zejména po nevydařených domácích zápasech odvolávali.

„Jo, bojuji o jejich přízeň,“ připustil. „Asi jako každý, protože Baník je specifický klub. Během sezony zaznívalo: Hapal ven! Je to jejich názor, který respektuji, ale nevzdávám se a nikdy nebudu. Věřím, že dnešním zápasem a tím čtvrtým místem bych mohl být fanouškům blíže.“

Bude slavit?

„Budu, ale decentně. Moc nemůžu, protože zítra v devět hodin jdu k zubaři,“ usmál se Hapal.

Ostravští měli ještě příští týden trénovat, protože hrozilo, že skončí pátí a budou o Evropu hrát v pátek s Hradcem Králové.

Útočník Slovácka Ondřej Mihálik vidí červenou kartu v utkání s Baníkem.

„Plány trháme, kluci si teď zaslouženě odpočinou a sedmnáctého června začneme nanovo,“ uvedl trenér.

A v letní pauze se znovu bude probírat, zda Baník udrží záložníka Ewertona, který patří Slavii.

„Ano, je to rozdílový hráč, ale pořád věřím, že pokud nedostane zajímavou nabídku ze zahraničí a zůstane v české lize, tak to bude v Baníku,“ podotkl Hapal.

A řešit bude i své případné další angažmá v Baníku, kde mu k 30. červnu vyprší smlouva. „Už jsme s vedení měli nějaká jednání o jejím prodloužení. Příští týden bychom měli pokračovat.“