Čekal jsem od sebe v sezoně více, přiznal probuzený střelec Kubala

„Když tomu věříte, tak góly přijdou,“ usmál se Kubala. A dodal: „Ale samozřejmě někdo může namítat, že těch zápasů byla spousta, abychom Evropu uhráli už dříve. Na druhou stranu to tak asi mělo být... Abychom to s béčkem (postoupilo do druhé ligy – pozn. red. ) zvládli v jeden den a o to větší jsou emoce.“

Podle Kubaly se na hře Ostravanů celou sezonu projevovalo, že když nevyužili první šanci, tak se trápili. „Srážely nás výkyvy herní i emoční, ale pracujeme na tom. Zlepšit se, to je motivace do další sezony,“ řekl Kubala. „Pokud dáme první gól a dostaneme se do naší pohody, kvalitou soupeře přehrajeme. Máme obrovsky silný tým.

Bude to stačit na Evropu? „Záleží... Určitě nějaké změny budou, některým hráčům končí smlouva, někteří přijdou. To už je na vedení, na trenérech. Doufám, že dobře posílíme, uděláme zase dobrou partu a budeme v Evropě bojovat, protože nehrajeme jen za nás, ale za celou Českou republiku.“

Baník se v Evropě představí po 14 letech. „To však neznamená, že nám to stačí... To určitě ne,“ upozornil Kubala, který ve své první sezoně v Baníku dal ve 30 ligových zápasech pět gólů. Trefil se ale jen ve třech duelech, když dvakrát uspěl i proti Zlínu (5:1) a jednou na hřišti Sparty (3:4).

„Čekal jsem od sebe více,“ přiznal. „Kdyby mi ale před sezonou někdo řekl, že dám pět gólů a budeme čtvrtí, tak to beru.“