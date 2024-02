Liberecké fotbalisty cepuje atlet s evropskou medailí, pomohl k tomu inzerát

„Byla to pro mě velká změna, ale spíš proto, že přišla rychle, týden před ligou. Měli jsme rozpracované nějaké věci v akademii a bylo potřeba vyřešit organizační záležitosti, ale co se týče tréninku, to je v pohodě,“ řekl třiatřicetiletý trenér ve videorozhovoru pro klubový web.

„Je výhoda, že kluky z áčka znám. Když byla v minulosti reprezentační pauza nebo měl Čvanči trest, tak jsem s nimi byl ve spojení a chodil na tréninky. Moje zapojení tak bylo plynulejší.“

Jméno Jana Kubisty bylo v minulosti spojené s atletikou. Šel ve stopách svého otce Jana, známého českého atleta, a běhal střední tratě za Duklu Praha. Jeho největším úspěchem bylo třetí místo ve štafetě na 4x400 metrů z halového ME 2017 v Bělehradu.

BRONZOVÍ. Česká štafeta na 4x400 metrů ve složení Patrik Šrom, Jan Tesař, Jan Kubista a Pavel Maslák obhájila na halovém mistrovství Evropy bronzové medaile.

O rok později však kvůli zranění ukončil kariéru a rozhlížel se po dalším uplatnění. A nakonec ho našel ve fotbale po vzoru svých bratrů – Vojtěch hraje první ligu za Mladou Boleslav, Matěj druhou za Varnsdorf.

„Fotbal jsem vždycky sledoval, dřív jsem ho hrál jako oba bráchové, a celou kariéru jsem si říkal, že bych se chtěl uchytit ve fotbale v jakékoli roli, a to se povedlo,“ říká Kubista.

Pomohla tomu i náhoda. Po atletické kariéře učil na základní škole v Jablonci nad Nisou a jednou objevil na internetu inzerát, že Slovan Liberec hledá kondičního trenéra do mládežnické akademie. Tak se přihlásil, přišel na pohovor a v červnu 2020 odstartoval na stadionu U Nisy novou pracovní dráhu.

Začal u dorosteneckých kategorií, postupně se posouval výš a v poslední době už měl na starosti devatenáctku, béčko a vypomáhal i u A-týmu žen. Mezitím si dodělával svazovou licenci pro kondiční trenéry, v březnu ho čekají závěrečné zkoušky.

Co všechno má kondiční trenér u fotbalového týmu na starosti? Kubista vysvětluje: „Hlídáme týdenní zatížení hráčů, sledujeme gépéesky, máme týmové posilovny, řešíme individuální věci v posilovně. Na hřišti mám na starosti rozcvičku, která je specifická podle náplně tréninku. Před zápasem i během něj se pak starám o rozcvičování hráčů a kontroluji jejich zatížení.“

Pro liberecké trenéry byl Kubistův příchod k prvoligovému týmu logickým řešením. „I s touhle vizí byl do budoucna připravovaný, takže se jeho příchod k A-týmu možná jen trošku urychlil,“ poznamenal hlavní trenér Slovanu Luboš Kozel.