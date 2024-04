Kozel po Slovácku: Náš nejlepší výkon. Moje budoucnost se bude řešit v létě

V tabulce zůstal tým zpod Ještědu sedmý, ale od šestého místa, zaručujícího nadstavbový boj ve skupině o titul, ho dělí pouhý bod.

V klubu se v týdnu udály velké změny, po dlouhých letech změnil majitele. Jak to vnímáte a jak vidíte svou budoucnost ve Slovanu?

Já mám v Liberci smlouvu do léta, snažím se ji plnit a dělat s mužstvem maximum, abychom hráli až do konce o co nejlepší výsledek. Co se týká mé budoucnosti, asi se to bude řešit v létě.

Změny v klubu jako by vlily krev do žil i fanouškům. Přišlo jich o něco víc a byli hlasitější. Co tomu říkáte?

Já se soustředím na trénování a na výkon týmu. Samozřejmě si ale nešlo nevšimnout, že změny, které přišly, jsou vnímány pozitivně. Já jsem za to rád. Říkal jsem hráčům před zápasem, že jestli dneska přijde plno lidí ze zvědavosti, že má klub nového majitele, tak máme šanci je tady udržet jenom naším výkonem, protože slova jsou pořád jenom slova a činy jsou činy. Myslím, že jsme tu ruku k dílu dneska přiložili správně.

Jaký byl recept na suverénní výkon proti Slovácku?

Myslím si, že jsme byli v první půli poctiví dozadu, byli jsme nebezpeční a hráli jsme za obranu, takže se nám z prvních dvou střel podařilo odskočit na dvoubrankový rozdíl. Ve druhém poločase jsme si říkali, ať neinkasujeme lacino, a dali jsme si vlastní gól, ale musím ocenit mužstvo, že okamžitě zareagovalo. Filip Prebsl ukázal svoje konstruktivní schopnosti a odskočili jsme znova na rozdíl dvou gólů. To nás uklidnilo a pak už se hrálo na jednu bránu. Mužstvu můžu maximálně vyčíst, že jsme pak čtvrtý gól nedali dřív nebo že jsme jich nedali víc, ale to je asi jediná malinká kaňka.

Měl jste během zápasu vůbec nějaké pochyby?

Samozřejmě když jsme dostali gól na 2:1, tak člověk neví, co to s mužstvem udělá, i když jsme hráčům cpali do hlavy, aby si věřili, protože jsme byli lepší. Reakce týmu byla ale výborná podobně jako třeba v Plzni. Sebevědomí mají hráči momentálně dobré.

Minulý týden jste řekl, že nevíte, jestli je lepší skončit v tabulce před nadstavbou šestí nebo sedmí. Už v tom máte jasněji?

Myslel jsem to tak, že být šestý a mít ztrátu na pátého třeba pět nebo osm bodů, je nesmysl se o šesté místo snažit, protože to za pět kol, kdy hrajete se Spartou, Slavií a Plzní, skoro nemáte šanci dohnat a nemáte šanci hrát o Evropu. Samozřejmě teď je situace taková, že ztrácíme dva body na čtvrté místo, takže je to něco úplně jiného. My určitě spekulovat nebudeme a budeme chtít být co nejvýš.