Zima nezima, fotbalová liga začíná. Liberec se chce dotáhnout na Olomouc

„Jsme uprostřed tabulky a doufám, že budeme stoupat. Po každé zimní přípravě si můžeme říkat, jak dobře jsme nachystaní, ale pravda se ukáže až na hřišti. Doufám, že od prvního kola budeme šlapat a dostaneme se tam, kde bychom chtěli být,“ říká zkušený liberecký útočník Michael Rabušic před zápasem 20. kola ligy.

V Liberci přes zimu zůstalo vše takřka při starém. Odešel jen záložník Lukáš Červ, který ovšem patřil k oporám týmu. Jedinou posilou je zatím slovenský útočník Lukáš Letenay, ten se však tento týden na tréninku zranil.

Ani kádr Olomouce přes zimní období neprošel velkými změnami. Největším oslabením je odchod obránce Ondřeje Zmrzlého, který zamířil do Slavie. Tým naopak posílili gambijský útočník Ebrima Singhateh (roční hostování ze Slavie) a obránce Jakub Elbel (přestup z Prostějova). Už v listopadu se k týmu připojil bývalý reprezentační obránce Filip Novák.

„Olomouc má velmi zkušené mužstvo, které je už delší dobu pospolu a občas je doplněné o kvalitního hráče. Tým nepanikaří v klíčových situacích zápasů, umí si počkat na svoji šanci a v útoku je velice nebezpečný. Zkušenost reprezentují hlavně vzadu Novák s Benešem, v záloze Breite, Pospíšil, Zorvan a vepředu osmigólový střelec Juliš s Vodhánělem,“ řekl liberecký asistent Josef Petřík.

Olomoucký útočník Ebrima Singhateh zpracovává míč.

„My jsme přišli o důležitého záložníka Červa a v přípravných zápasech jsme hledali varianty, jak ho nahradit. Herní příprava v Turecku se nám vydařila a rádi bychom to potvrdili ve velmi důležitém úvodním duelu jara s Olomoucí, na kterou se v případě výhry můžeme dotáhnout. Rádi bychom se opět prezentovali kombinačním fotbalem, uvidíme ale, co nám dovolí terén.“

Hřiště U Nisy nebylo v minulých dnech po deštích v nejlepším stavu a fotbalisté na něm netrénovali, aby ho nepoškodili. „Nechceme si ho zničit a snažíme se, aby bylo co nejlíp připravené na utkání s Olomoucí. Terén je měkčí a očekávám, že to bude spíš boj, o fotbale to asi moc nebude. Ale takové podmínky tady bývají každý rok,“ podotýká trenér Luboš Kozel.

Po pátečním dešti na dnešek předpověď slibovala polojasné počasí beze srážek, v době utkání by mělo být přes deset stupňů, takže by se kvalita hrací plochy neměla dál zhoršovat.

V nedávných vzájemných utkáních mezi Olomoucí a Libercem se více dařilo celku z Moravy. V posledních šesti duelech Hanáci ani jednou neprohráli.

Všichni lyžaři, kteří byli přihlášení na jakýkoliv z letošních závodů zrušené Jizerské 50, mají vstupenky na dnešní ligový duel proti Sigmě Olomouc zdarma.