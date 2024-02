Liberecký gól na Spartě byl regulérní, Horský nikoho neovlivnil, tvrdí komise

V nedělní lize na Spartě v 68. minutě padl gól, o kterém mohou panovat pochyby. Liberec jím takřka rozhodnutý zápas zdramatizoval a až do závěru sedmiminutového nastavení bojoval o remízu.

Výklad pravidla o „zapojení se do hry“ může být často na subjektivním posouzení rozhodčího. V situaci na Letné se hlavní Jan Všetečka i videoasistent Marek Radina rozhodli, že se Horský do hry nezapojil. A druhý den to potvrdila i komise rozhodčích.

„Rozhodčí uznali branku správně,“ řekla komise.

„Viděl jsem to jen v reálu. Horský s míčem nehrál, takže to ofsajd nebyl,“ řekl po zápase liberecký trenér Luboš Kozel.

Horský za dlouhým pasem z hloubi pole běžel z ofsajdového postavení minimálně dvacet metrů, čímž jednoznačně ovlivnil chování gólmana Vindahla. To si však komise nemyslí.

„Hráč hostujícího družstva Horský, který byl v ofsajdové pozici, sice nejdříve běžel směrem k míči, ale neovlivnil tím možnost soupeře hrát s míčem. O ofsajd se v tomto případě nejednalo,“ prohlásila komise rozhodčích.

Horský v poslední chvíli, kdy podklouzl a ztratil rychlost, nechal hrát za ním sprintujícího spoluhráče Olafa Koka a sám si naběhl před prázdnou bránu, kam také přihrávku dostal.

„Rozhodně je na místě, se na to ptát. Pro rozhodčí to na posouzení nebylo jednoduché. Ale stoprocentně to ovlivnilo počínání našeho brankáře,“ prohlásil sparťanský kouč Brian Priske. „Musíme verdikt respektovat.“

Lze se domnívat, že pokud by Horský svým pohybem neovlivnil chování Vindahla, sparťanský brankář by vyběhl a míč odehrál, nebo ho ve vápně chytil. Měl k němu blíž než Kok. Ale jelikož si vyhodnotil, že hrát chce Horský, který byl ve výhodnější pozici, tak se zachoval jinak.

Kontroverzních momentů byste ve vzrušujícím utkání našli víc. Sudí Všetečka v 36. minutě nedal druhou žlutou kartu sparťanu Jakubu Peškovi, který fauloval Pennera a zmařil tak slibně se rozvíjející útočnou akci.

„Pro mě jasná žlutá karta. Nevím, proč mu ji rozhodčí nedal,“ zlobil se Kozel.

Jeho sparťanský protějšek Priske přitakal. „Ano, možná druhá žlutá karta. Možná tam taky byla penalta na Panyho,“ zmínil moment, při kterém liberecký brankář Hugo Jan Bačkovský vyboxoval centr a vzápětí stejnou rukou trefil Panáka do obličeje.

A to ještě zaniklo hrubé nesportovní chování Horského, který v závěru zápase trefil kolenem bez možnosti hrát míč ležícího Ladislava Krejčího. I to byl přestupek na vyloučení, sudí však nepískal ani faul.