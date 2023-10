Videorozhodčího nechápu. Hrubě ovlivnil zápas, štvalo kouče Pardubic

„Absolutně nechápu chování videorozhodčího v téhle situaci,“ podivoval se David Mikula na pozápasové tiskové konferenci.

V 63. minutě si Kryštof Daněk dobře vyčekal pozici v pokutovém území a jeho následnou přízemní střelu gólman Sigmy Tomáš Digaňa vyrazil přímo před Emila Tischlera, který balon vrátil do sítě. Jenže podle VAR stál střelec v ofsajdu.

„Nesmysl. Emil Tischler vůbec v ofsajdovém postavení nebyl, šlo o regulérní gól a rozhodčí tím hrubě ovlivnil zápas,“ štvalo dál Mikulu.

Video tou dobou v zápase Pardubic s Olomoucí nezasahovalo poprvé. Do akce šly opakované záběry už v prvním poločase, kdy přisoudily penaltu domácím. S přehledem ji proměnil Kryštof Daněk, jednoznačně nejlepší hráč Pardubic v sobotním zápase.

„To ale není jen o té penaltě. Chtěli jsme Sigmu trochu překvapit, takže jsme ho drželi co nejvýše a z pravé strany. Proti jiným spoluhráčům má obrovské sebevědomí, to je deviza rozdílových hráčů. Dostane míč a hned hledá, jak zakončit,“ chválil ho Mikula.

Ostatní hráči Pardubic to ale nedělají. Naopak vymýšlejí zcela zbytečné přihrávky při přečíslení a tým na to zase doplatil. „Jednoznačně musíme okamžitě přidat na kvalitě. Jít si ve vápně pro faul, zakončovat brejky. Pořád to řešíme, ale nikam se neposouváme,“ mrzelo Mikulu.

Hubený náskok Východočeši nervózně bránili až do konce a ještě navíc neúspěšně. Po nepovedeném centru Jana Vodháněla si v páté minutě závěrečného nastavení dal vlastní gól stoper Denis Halinský.

„Pro náš mladý tým je to ohromná škoda, ale zrovna Denis má taky velké sebevědomí. Tomu jsou tyhle věci jedno, nezlomí ho to,“ nepochyboval Mikula.

Hlavní pardubický trenér Radoslav Kováč (vpravo) oslavuje gól na tribuně.

Ten musel proti Sigmě na střídačce Pardubic naplno zastoupit původního hlavního trenéra Radoslava Kováče, jenž kvůli žlutým kartám mohl jen na tribunu. A byl z ní hodně slyšet.

„To je jasné, Kovy je známý tím, jak zápasy prožívá. Mě to taky docela vtáhlo. U lajny jsem ho zaslechl jen občas, ale rozhodně jsem věděl, že ho mám za sebou,“ usmíval se Mikula.

Stejně tak se culil, když přišla řeč na šílenou výhru Mladé Boleslavi ve Zlíně 9:5. „Když jsem to poprvé slyšel, tak jsem myslel, že koukáte na hokej. Ptal jsem se kolegy, jestli mi místo výsledku nehlásil kurz sázkové kanceláře,“ vtipkoval Mikula.