Masopust se trefil po 66 sekundách. Dal jsem první dotyk, usmíval se

Zrovna probíhala sedmdesátá minuta, když Miroslav Stoch přenesl hru doprava na Michala Frydrycha, jehož nahrávku z první Masopust s přehledem zakončil.

První kontakt s míčem - gól na 2:0. Lepší střídání si trenér Jindřich Trpišovský nemohl připravit. „Bylo to rychlý. Dal jsem první dotyk,“ culil se Masopust, který nahradil Alexandra Balutu.

„Naše hra se uklidnila, výsledek 1:0 je vždycky ošemetný. Nemuseli jsme se bát, že by Baníku vyšel jeden brejk,“ konstatoval 26letý záložník. „S průběhem zápasu jsme počítali. Věděli jsme, že Baník bude chodit do rychlých protiútoků, ale naštěstí se nám to podařilo uhrát dobře.

Podobně jako Masopust dostalo několik hráčů, kteří nastoupili ve čtvrtek proti Seville, volno. Nehrál Král, Deli nebo Coufal s Bořilem. Do základu se podívali Baluta, Zelený či Frydrych, který nastoupil naposledy v listopadu.

„V Seville jsem hrál 60 minut, takže u mě únava tak hrozná nebyla. Trenér to chtěl protočit a oživit, ve čtvrtek nás ještě čeká odveta. Bude to ještě hodně náročné. Ale je nás hodně a hrát může každý. Je jedině dobře, že to díky tomu zvládáme,“ řekl Masopust.

Zároveň vyloučil, že by ve hře o titul, kde má Slavia už šestibodový náskok, bylo rozhodnuto. „Zbývá šest zápasů plus nadstavba, na hodnocení je ještě dost času. Chceme vyhrát každý zápas, což je s náskokem šesti bodů asi lehčí,“ myslí si.