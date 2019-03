Být útočník, je v reprezentaci. U čtyř gólů jsem ještě nebyl, uvedl Frydrych

Navzdory nepovedenému zápasu a frustrující porážce na něj fandové z Ostravy nezanevřeli, vyžádali si ho po závěrečném hvizdu, aby mu mohli po velkém výkonu uznale zatleskat. Přestože je na potupném výsledku velmi patrný Frydrychův podpis.

Napřed patou tečoval střelu Olayinky, kterou Laštůvka vyrazil jen ke Škodovi. Na druhý gól nahrál střídajícímu Masopustovi, třetí sám vstřelil hlavou po rohu, čtvrtý připravil dalšímu náhradníkovi Van Burenovi.

Škoda, že ho v patnácti nepřeškolili na útočníka trenér Jindřich Trpišovský chválil Frydrycha „Dneska vyhrál bodování, což je určitě hezké, když nastoupil po dlouhé době. Furt mu říkám: je škoda, že tě někdo v patnácti nepřeškolil na útočníka, už bys byl v reprezentaci. Jeho produktivita není náhoda, daří se mu i na tréninku, proto ho prostřídáváme do útoku,“ uvedl Trpišovský. „Nic k Seville ale prozrazovat nemůžu, jen řeknu, že za Coufala máme tři možné varianty,“ dodal kouč Slavie.



„Takhle produktivní jsem ještě nebyl. Jednou jsem dal dva góly, ale být u čtyř? To jsem ještě nezažil,“ prohlásil fotbalista, který před příchodem do Slavie v létě 2015 kopal devět let za Baník. Od mládeže až po áčko.

„Proto jsem gól neslavil, mám k Baníku velký respekt. Vyrostl jsem tam, vychovali mě, byl jsem kapitán,“ vysvětloval Frydrych.



Byl pro vás zápas s bývalými spoluhráči aspoň větší motivací?

Největší motivací pro mě bylo, že jsem nastoupil v základu po skoro čtyřech měsících. Chtěl jsem trenérovi hlavně ukázat, že jsem nachystaný a že můžu hrát s kýmkoliv.

Třeba ve čtvrtek se Sevillou? Pravý bek Coufal nemůže nastoupit kvůli kartám.

Nevím, to je otázka pro trenéra. Ale jsem rád, že vidí, že jsem připravený, ač nehraju moc často.

Překvapilo vás, že na vás kouč Trpišovský ukázal?

Věděl jsem to zhruba týden dopředu a jsem rád, že jsem si zase zahrál, že jsem zvládl celý zápas. Je pro mě důležité dostat se zase do tempa.



Byl jste jednou ze sedmi změn proti duelu v Seville. Těšilo vás, jak navzdory takovému zásahu do sestavy klapala souhra?

Určitě. Začátek jsme měli dobrý do nějaké třicáté minuty, pak jsme trochu vypadli ze hry, ale myslím, že na to, kolik bylo změn, jsme to zvládali s přehledem. Kombinace celkem slušná, vytvářeli jsme si hodně šancí.



Zato Baník žádné neměl.

Co na to říct. Splnili jsme, co po nás trenér chtěl a na konci jsme přidali nějaké góly navíc. Hodnotíme to pozitivně.



Hosté inkasovali první gól ve chvíli, kdy po srážce s vámi ošetřovali Fleišmana. Co se tam odehrálo?

Viděl jsem balon letící na zadní tyč, tak jsem se položil do rybičky a Jirka Fleišman do toho šel úplně stejně. Srazili jsme se, já mám bouli na čele, jemu se rána roztrhla a tekla z ní krev. Nebylo to nic zaviněného, šli jsme do toho oba po hlavě.



Mimochodem, měl jste vůbec prostor prohodit s bývalými parťáky pár slov?

Nebyl čas ani pořádně pokecat, jen jsme se pozdravili a popřál jsem jim štěstí do dalších zápasů.



Naopak vy jste od porážky v Plzni potřetí za sebou vyhráli bez inkasované branky a znovu jste před Viktorií o šest bodů.

Tam jsme body ztratili a jsem rád, že se nám zase povedlo odskočit.