Plzeňský kouč Vrba: Hodně přestupů, hodně očekávání. Jak to zvládneme?

„Před deseti lety bych vám základní sestavu pro ligu vyjmenoval hned, protože tu bylo třináct hráčů a dalších pět do počtu, ale dneska? Máme tu přes dvacet kluků, z nichž každý má kvalitu na to, aby hrál,“ vypráví trenér Pavel Vrba.

O čem přemýšlí, když do startu zbývá jediný týden?

O nervozitě:

„Tím, že dělám fotbal, jsem napnutý víceméně furt. Fotbal je zaměstnání, při kterém se všechno mění každou minutu nebo hodinu. Něco si nalajnujete a za chvíli je to jinak. Napětí je svým způsobem neustálé.“

PLZEŇ - UFA generálka na ligu Plzeň sehraje poslední přípravné utkání před sezonou od 15 hodin. Průběh duelu budeme sledovat online.

O změnách:

„Skončili Bakoš, Kolář, Petržela... Věděli jsme, že jednou to nastat musí, že musíme mužstvo omladit a změnit. Je pravda, že letos se přestupů udělalo hodně, takže jsme v očekávání. Kádr prochází větší obměnou, než jsme byli zvyklí. Na druhou stranu do klubu přišli hráči s perspektivou a mají možnost jít výkonnostně nahoru. Kdybychom tomu nevěřili, tak někteří hráči ze staré party ještě zůstanou, ale stejně by nás to za půl roku dohnalo.“

O loučení s hrdiny:

„My se s nimi vlastně neloučíme, dveře zůstávají otevřené a naše vztahy pevné. Hráčům, kteří tu odvedli kus práce, se klub snaží vytvořit novou cestu. Dan Kolář začal dělat manažera u mládeže, Marek Bakoš je mým asistentem, Pavel Horváth trénuje béčko. A Milanovi Petrželovi, to ještě neměl domluvené angažmá ve Slovácku, jsem říkal: Když nic nebudeš mít, přijeď za námi na soustředění a zapojíš se do tréninku.“

O novém asistentovi:

„Sem tam padne vtípek, že Marek Bakoš sedává u jiného stolu, ale jinak ta změna proběhla hladce. Byly dva varianty, které jsme řešili. Rozhodli jsme se pro Marka, kterého jsem jako hráče poznal už v Púchově. Je pracovitý a dokazuje, že jako trenér má před sebou zajímavou perspektivu. Musí si jen dodělat vzdělání.“

O úkolu v pohárových předkolech:

„Na rozdíl od jiných klubů nemáme takové sponzory, kteří by nám zajistili celý rozpočet, takže si musíme pomáhat i sami. Věřím, že taky letos v září budeme v plusu, čili ve skupině evropských pohárů, a nebudeme muset sahat na rezervy. Hned souboj s Pireem ve druhém předkole Ligy mistrů bude strašně důležitý. Kdyby se nám podařilo postoupit, budeme mít garantovanou minimálně skupinu Evropské ligy, což by bylo skvělé.“

O řeckém soupeři:

„Pokud někdo podceňuje Olympiakos Pireus, doporučil bych mu, ať se podívá, jakou má sílu, kvalitu, hráčský kádr a rozpočet. Pak určitě názor změní. Olympiakos je top mužstvo v Řecku. Letos sice nezískal titul, protože PAOK Soluň neprohrál jediný zápas, ale jinak je to hodně silné mužstvo.“

O našlapaném programu:

„Na rozdíl od minulé sezony, kdy jsme šli přímo do Ligy mistrů a měli klidnější rozjezd, bude letošní začátek náročný. Hlavně srpen a září budou šílené. Sám jsem zvědavý, jak tu zátěž zvládneme. I proto si necháváme dvaadvacet hráčů.“

O širokém kádru:

„Na ligový zápas můžete nominovat jen osmnáct jmen, takže čtyři kluky budu muset vždycky poslat na tribunu. To rozhodování vážně nemám rád. Jsem zastánce užšího kádru, ale Plzeň teď musí být připravená. Kdosi spočítal, že bychom během podzimu mohli odehrát až devětatřicet soutěžních zápasů. Samozřejmě bych za to byl rád, protože by to znamenalo, že hrajeme poháry, ale jinak je to nehorázné číslo. Proto zatím nikoho uvolňovat nebudeme, i když se kluby z české ligy poptávají.“

O sobotním startu do ligy:

„Kolem čtvrtku a pátku už budu cítit, že se to blíží. Nejlépe by vám to popsala asi moje manželka. Každý člověk, pokud má před sebou důležitý den, musí být nervózní. U trenérů je to stejné. Naše ambice jsou vysoké a víme, že každá ztráta by byla špatná. Hned v prvním zápase s Olomoucí chceme vyhrát.“