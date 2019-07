Takhle se bojuje o místo! Janošek zařídil Plzni remízu: Ale jistotu nemám

„Je příjemné překvapení, že nám zamotal hlavu. Jsme rádi, že ho to mu máme a věřím, že nám v sezoně pomůže,“ pravil asistent Zdeněk Bečka.

Jisté to zatím není.

Čerstvě jedenadvacetiletý záložník, který se vrátil z hostování ve Slovácku, zatím bojuje o flek. Proti Karabachu zaujal výrazně. Nejdřív perfektním dlouhým pasem vybídl dalšího náhradníka Ondřeje Mihálika, který se trefil chladnokrevným obloučkem. Dvě minuty poté se Janošek vyrovnal prudkým torpédem ze třiadvaceti metrů. Jen si připravil míč a práskl do něj pravačkou. Za chvíli už šťastně máchal pěstí.

Z dálky už jste skóroval proti Liptovskému Mikuláši. Trenér Vrba to po vás žádá?

Snažím se střílet odjakživa a dodneška to piluju. Když mám možnost, zkouším to. A teď to tam padlo.

Vůbec musíte být se svým výkonem spokojený. Jedna plus jedna do statistik!

Jo, dobrý, ale takhle musím hrát každý zápas, abych se zapracoval aspoň do plzeňského kádru.

Pořád o něj bojujete?

Jasno není. Po soustředění bych se měl dozvědět verdikt. Co mi řekne trenér Vrba, tak to bude.

Co řekl asistent Bečka? „První poločas nebyl podle našich představ, zkoušeli jsme jiné rozestavění ve středu hřiště. Moc se nám to nevydařilo. Hráli jsme na zbytečně moc doteků. Od druhé půle jsme se vrátili k našemu vyzkoušenému modelu 4-2-3-1, hra se změnila. Po prostřídání pěti hráčů jsme začali dominovat a utkání dokázali zremizovat. Potěšilo nás, jak si vedli střídající hráči. Zvyšuje se tím konkurence v týmu, nikdo si nemůže být jistý svojí pozicí.

Jednou se od něj z lavičky ozvalo naštvané: „Dominik!“ Zpozorněl jste, že?

Jasně, vypustil jsem souboj, což se nesmí stávat. Chtěl jsem to uhrát chytře, ale musím do každého souboje vletět, i když vážím jen sedmdesát kilo.

Jak je vlastně těžké bojovat o šanci zrovna ve Viktorii?

Moc těžké, ale to je vlastně dobře, protože konkurence vás nutí makat a nikdo nemá nic zadarmo.

V čem je to ještě odlišné ve srovnání se Slováckem.

Určitě v kvalitě a taky v servisu, který máme neuvěřitelný.

V záložní řadě mezi mazáky Hrošovským, Hořavou, Hlouškem nebo Kopicem se cítíte jak?

Je to super. Kluci mají obrovskou kvalitu a myslím, že si vyhovujeme. Doufám, že tak budeme pokračovat a navážeme na to v lize.