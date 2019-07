Elegantní první trefa v Plzni. Takhle jsem to trénoval, líčil Mihálik

„Musím říct, že se mi to povedlo. Přesně takový gól jsem si natrénoval na Hrušounovi (Aleši Hruškovi) v tréninku, kdy jsem ho takhle po náběhu přehodil. Jsem rád, že jsem si to přenesl i do zápasu a dal stejnou branku,“ vysvětloval nadšeně střelec. „Viděl jsem, že brankář na mě trochu vyběhl a nestál vzadu na čáře, takže jediná moje myšlenka byla, že ho placírou přelobuju. A zvolil jsem správně.“

Zásah to byl důležitý. Plzeň dlouho dotahovala, ázerbajdžánskému mistrovi nestíhala, prohrávala o dvě branky a nerozhodný výsledek zachránila až v závěru.

„Karabach měl určitě celý zápas převahu, byli silní na balonu, což jsme ale věděli. Vždyť hrají každý rok evropské poháry. Posledních patnáct minut jsme však odehráli dobře, dokonce jsme mohli ještě nějaký gól přidat,“ okomentoval zápas Mihálik, který je jednou ze čtyř letních posil Viktorie.

Přišel na roční hostování z nizozemského Alkmaaru, kde toho ale v minulém ročníku příliš neodehrál. Brzdilo jej zranění kolena, po úspěšné rekonvalescenci nastupoval převážně za druholigovou rezervu. Vydal se tak zkusit štěstí právě k českému vicemistrovi. A v šestém startu v plzeňském dresu zaznamenal svou premiérovou trefu.

„Každý gól je pro sebevědomí hráče důležitý, obzvlášť pro útočníka. Takže doufám, že mi pomůže a nastartuju nějakou lepší formu, abych týmu pomohl,“ řekl Mihálik.

V mužstvu nemá lehkou pozici, konkurence je velká. Nejlépe se dvaadvacetiletý rodák z Jablonce nad Nisou cítí na hrotu, Viktoria však disponuje hodně kvalitními útočníky.

Krmenčík, Beauguel, Chorý… A tak je možné, že se Mihálik bude objevovat spíš v pozici krajního ofenzivního záložníka. „Nastupuju teď z křídla, ale mluvil jsem s panem Vrbou a můžu hrát třeba i na podhrotu. Soustředím se jen na to, abych na tom daném postu odvedl vždy to nejlepší,“ prohlásil.

Šanci ukázat se zřejmě ještě dostane v ligové generálce, kterou Plzeň sehraje v pátek proti ruské Ufě. Tím tým soustředění v rakouském Westendorfu zakončí.

A jestli Mihálik vyběhne o týden později do úvodního utkání české nejvyšší soutěži proti Olomouci v základní sestavě? „To je na trenérovi, jakou jedenáctku zvolí. Určitě vybere tu nejlepší. Pokud v ní budu figurovat, budu určitě rád. A když ne, tak budu bojovat o to, abych se tam v dalším kole už objevil,“ pronesl odhodlaně.