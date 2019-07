Klub evropských parametrů, říká o Plzni Belaň, kouč gólmanů akademie

Trénování se už během předchozích let věnoval, měl svoji brankářskou školu v Mostě a okolí. I během angažmá v Sokolově se snažil vychovávat mladé gólmany. Začalo to tím, že byl dlouhodobou jedničkou v Sokolově a kolem něj se střídali mladší a mladší gólmani.

„Omládl jsem s nimi, když máte svůj věk a přijdou mladší, snažíte se s nimi naladit na stejnou vlnu. Snažil jsem se to nevnímat a spíš jim pomáhat a vychovávat z pohledu trenéra,“ vysvětluje Jaroslav Belaň svoje pohnutky posledních let.

„Doufám, že se mi to za těch pět let podařilo. Zapojoval jsem se do trénování dorostenců, kde jsem se jim snažil předat nějaké brankářské zkušenosti. Doufám, že jsem jim něco předal, že se od Belaně něco naučili.“

Předčasně ukončil smlouvu

Jaroslav Belaň Slovenský brankář z Kysuckých Lieskovců zkoušel štěstí v lednu 2004 v Synotu, ale uchytil se až o půl roku později v Mostě. Na podzim 2006 hostoval v Blšanech a po neúspěšném návratu v srpnu 2007 odešel do střížkovských Bohemians. Na podzim 2010 hostoval v Českých Budějovicích. Po půl roce zamířil do Ružomberoku, ale v létě 2013 byl zpět v Česku. Rok pobyl v Mostě a přišel do Sokolova k 1. červenci 2014.

A tak, i když měl Belaň v Sokolově smlouvu ještě na rok, dohodl se v vedením na předčasném ukončení a na hřišti jej v mistrovském zápase už neuvidíme. Nabídka z Plzně trénovat gólmany v akademii, jedná se o brankáře B mužstva, U19, U17, byla velmi lákavá.

„Po sportovní stránce je na české poměry velice zajímavá. Je to už klub evropských parametrů, kde se pracuje s nejkvalitnějšími gólmany z okolí. Samotná nabídka byla pro mě výzvou a možností odpíchnout se k něčemu, v čem už pracuji. Mám nejvyšší trenérskou licenci a myslím, že to je dobrý odrazový můstek do budoucna,“ vysvětluje Jaroslav Belaň.

Zvyká si už v novém působišti

A tak od 21. června už absolvoval seznamovací období v novém působišti. „Měl jsem na starosti čtyři gólmany, z U19, juniorky a narátilce z hostování z divize, kteří se sloučili v B mužstvu pod vedením Pavla Horvátha. Absolvovali jsme úvodní blok přípravy. Čtvrtého července začíná ostrá příprava a 10. července zahajují dorostenci. Práce bude dost, ale těším se na to,“ přiznává bývalý fotbalový brankář.

V Sokolově byl během své aktivní kariéry nepřetržitě nejdelší dobu na jednom místě. Dlouho byl i v Mostě, kam přišel za trenéra Bičovského v roce 2004, hned postoupili do ligy a přes odbočku v Bohemians se tam vrátil. Na Bohemce byl tři roky. Ale v Sokolově byl pět let nepřetržitě. Přišel sem v létě 2014.

Na západ přišel jako dvojka

„Tenkrát jsem předčasně skončil v Mostě, byl jsem na soustředění s Vlašimí a tam mi přímo volal pan Hejret ze Sokolova, že hledají gólmana, tenkrát odcházel Krbeček do Příbrami. Jel jsem tam za trenérem Šmejkalem, kterého jsem znal ze Střížkova, kde dělal asistenta,“ vzpomíná Belaň.

Jenomže přišel v rozběhnuté přípravě a více méně se s ním počítalo jako s dvojkou, ale. Hned jsem je svými výkony přesvědčil, že mě postavili do prvního pohárového zápasu proti Varům, který jsme vyhráli a následně jsem začal chytat i ligu,“ míní.

Pět let je dlouhá doba

Nakonec se z toho vyklubalo pět let v Sokolově. „Vzpomínat budu jen v dobrém, bylo to krásných pět let. I když mám v hlavě dvě sezony, které jsme si představovali jinak. Ve finále se i na takové sezony vzpomíná pozitivně, byla to nová zkušenost. Na druhou stranu byla tam umístění v horní polovině tabulky. Hlavně, že jsem vydržel a pomohl svými výkony mužstvu k co nejlepšímu umístění,“ bilancuje Belaň svou sokolovskou misi.

Nejen tam se přesvědčili, že na hřišti umí být velmi impulzivní. To by se mu nemuselo v další profesi vyplatit.

Na hřišti nesnáší nespravedlnost

„Mám to v povaze, za každých okolností chci vyhrát a v zápalu boje to prožívám tak, že se emoce někdy nedají ovládat. U trenéra je to něco jiného. Své svěřence budu učit, aby byli vítěznými typy, měli to v sobě a hlasitě si dirigovali obranu. Protože moderní gólman, kromě toho, že musí umět hrát nohama, tak si musí mužstvo dirigovat,“ dodává Jaroslav Belaň.