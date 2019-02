Ngadeu zůstává. Slavia oporu nechce pustit, nabídku Fulhamu odmítla

Zahraniční servery přišly se zprávou, že kamerunského stopera chtějí hned tři mužstva z chvostu Premier League - čtrnáctý Newcastle, osmnáctý Cardiff a devatenáctý Fulham. Poslední jmenovaný celek dostál spekulacím, podle informací iDNES.cz přišla na Slavii oficiální nabídka.

Vedoucí mužstvo ligy ji ale nepřijalo.

Osmadvacetiletého Ngadea, který na podzim nastoupil v šestnácti ligových zápasech a ve všech osmi utkáních evropských pohárů, si Slavia chce nechat. Kamerunský reprezentant by nicméně mohl odejít v případě, že by zájemce zaplatil výkupní klauzuli. Ta činí 4,5 milionu eur (zhruba 115 milionů korun) a pokud by ji některý klub aktivoval, Slavia by s tím nemohla nic dělat. Záleželo by už jen na rozhodnutí hráče, který má podepsaný konkrakt do června 2020.

Z toho se dá vyvodit, že nabídka Fulhamu byla nižší.

Slavia navíc není v situaci, kdyby nutně musela prodávat, klíčové hráče v posledních letech dokáže udržet: už dříve odolala zájmu o Deliho, o Ngadea, v létě zase o reprezentačního záložníka Součka, který je v hledáčku italských klubů.

Na druhou stranu je pozice stopera asi tou poslední, která by trenéra Jindřicha Trpišovského trápila. Ve středu obrany může hrát Simon Deli, Ondřej Kúdela, Jakub Jugas i nově příchozí univerzál Alex Král, jenž zvládne více postů v defenzívě.

Ngadeu je ve Slavii od léta 2016, přišel z rumunského Botosani, kde byl kapitánem. S národním týmem Kamerunu triumfoval v roce 2017 v Africkém poháru národů, na klubové úrovni slavil titul i vítězství v českém poháru.