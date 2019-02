Liverpoolské nářky. Klopp: Vadil nám sníh, měli jsme kopat penaltu

Kouči domácích se nelíbila situace ze druhého poločasu, za stavu 1:1 leicesterský bek Ricardo Pereira ve vápně fauloval Nabyho Keitu. Sudí Martin Atkinson však pokutový kop pro Liverpool neodpískal.

„Myslím, že všichni souhlasí, že to mohla být penalta. Možná to měla být penalta. Nechápu, proč to nebyla penalta,“ kroutil hlavou Klopp před kamerami televize BT Sport. „S rozhodčím jsem o tom nemluvil, nic by to nezměnilo. Nevím, co se mu v ten moment honilo hlavou, viděl to z ideální pozice. Penalta je penalta a tohle byla penalta.“

Liverpool tak v 57. minutě nedostal možnost přidat druhou branku a nedal ji ani ve zbytku druhé půle. Poprvé v sezoně se lídrovi ligy stalo, že by nezdolal mužstvo mimo první šestku tabulky. Což kvůli předchozí porážce druhého Manchesteru City s Newcastlem mrzí o to víc.

Podle Kloppa byl kontroverzní i vyrovnávací gól Leicesteru. Německý kouč zmínil, že jeho střelec Harry Maguire už tou dobou - v nastavení prvního poločasu - neměl být na hřišti.

Šest minut před trefou hostů anglický reprezentační stoper zastavil na polovině hřiště Sadia Maného a dostal žlutou kartu. „Mané by nešel sám na bránu, šli bychom na Kaspera Schmeichela dokonce ve dvou, protože by ho doplnil Mo Salah. Pokud nejde o zmaření vyložené šance, tak už nevím,“ hlesl Klopp.

Druhý nejúspěšnější klub anglické historie neodehrál proti Leicesteru dobrý duel.

Fotbalisté působili nervózně, hráli pomalu, nevytvořili si tolik příležitostí, jak bývá minimálně na stadionu Anfield obvyklé. „Sedělo“ jen držení míče: 72 ku 28 procentům ve prospěch domácího mužstva. Kombinační styl Liverpoolu navíc trpěl v těžkých podmínkách: během rozcvičky začal padat sníh a na trávníku ulpěl.

„Jediný problém v takové chvíli může nastat v případě, že sníh na trávě zůstane. Což se stalo,“ komentoval to Klopp. „Mohli jste vidět, že balon pořádně neklouzal, hráčům to ztížilo pohyb, zadrhávali se... Pokud pak míč držíte až 80 procent času, není to úplně příjemné.“

Situaci se v poločasové přestávce pokusili vylepšit pořadatelé, jenže sníh uklidili pouze na polovině, na kterou útočil Liverpool.

Ani to však domácím nepomohlo.

Přesto jsou nadále ve skvělé pozici pro to, aby po devětadvaceti letech konečně došli k mistrovskému titulu. Zbývá čtrnáct kroků.