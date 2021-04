Vy snad máte v kabině štěnici, vtipkoval Guľa. Fandil Superlize?

Jeho tým v Teplicích zvítězil 1:0 díky trefě Filipa Kaši, Plzeň dokonce v lize neprohrála už devátý zápas v řadě.

Před sobotním střetnutím se čtvrtým Slováckem na něj ztrácí s duelem k dobru pět bodů, nicméně v první půli přesvědčivě nepůsobila.

Teplice - Plzeň 0:1 hosté neprohráli od startu února, gól vstřelil Kaša

Proč ten nevýrazný poločasový výkon?

Nedostali jsme se do hry, nejen důrazem, ale náročnou komplikovanou kombinací. Netrefili jsme, jak hrát na složitém terénu s houževnatým soupeřem. Po přestávce už jsme byli důraznější, přesnější a mužstvo si šlo za vítězstvím. V síti skončila střela, která ani nebyla významnou šancí, velké příležitosti jsme neproměnili. Bylo to víc o boji než o fotbale, na teplickém hřišti se nedá extrémně kombinovat, využít naše nejsilnější stránky. Na hezčí hru nestačí jen pěkné počasí a pěkný stadion, ale potřebujete o hodně kvalitnější hrací plochu.

Musel jste být o přestávce na hráče nepříjemný?

Začínám si myslet, že v kabině máte nějakou ploštici, nebo jak se to řeknete česky. Štěnici. (smích) Někdy je podstatné zachovat klid, někdy do toho musíte vstoupit, protože to mužstvo potřebuje. Nechávám otevřené, co se stalo v kabině, protože to by tam mělo i zůstat. Ale dneska hráči zreagovali správně, nebylo to, že by se urazili a zpomalili, ale naopak zrychlili. Někdy musí přijít podnět z venku, aby si uvědomili, o co hrajete. Tohle je důležité vítězství, na kterém se dá stavět. V sobotu, až budeme hrát doma se Slováckem, potřebujeme být soudržnější, týmovější a silní.

Právě na čtvrté Slovácko ztrácíte pět bodů a máte zápas k dobru.

Víme, že každý zápas potřebujeme makat naplno. Ukázalo se to dnes v první půli, že jakmile jsou úsilí, důraz a sprinterské věci v jiné kvalitě, tak nejdeme do kombinace, kterou chceme. Naposledy jsme doma remizovali, teď chceme být tak silní, abychom to v sobotu zvládli do vítězství.

I když nakopávané míče nejsou Plzni vlastní, nechtěli jste na ně na hrbolatém hřišti vsadit?

O přestávce jsme si řekli pár podstatných pokynů. Chtěli jsme právě zjednodušit mezihru, bylo víc náběhových věcí, šlo víc finálních přihrávek, z toho bylo čtyři pět obrovských šancí. Někdy je potřebné nejen nakopávat míče, ale hru zjednodušit. Jenže to musí být cílené věci. Kdyby mužstvo začalo posílat dlouhé míče z nesprávných prostor a nepřipravené, bylo by to pro nás složitější. Ale zvládli to, přineslo to vítězství, šance a jim doufám i jiný pocit. Vyhrát na topovém hřišti je nenahraditelný pocit, ale někdy musíte vyhrát i takový zápas.

Nemohlo obraz hry změnit i zranění domácího stopera Tomáše Kučery ke konci první půle? Do té doby jste neměli ani jednu střelu na branku.

Možná to bylo i tím, že odešel, je šikovný a konstruktivní hráč. Potkal jsem ho v chodbě, přeji mu, ať je fit. Ale mojí optikou vnímám, že jsme se zlepšili my, proto se miska vah převážila na naši stranu.

Skoro po deseti měsících se objevil v základní sestavě záložník Tomáš Hořava. Jaký odvedl výkon?

Svoji roli zvládl velmi slušně, hlavně ve druhé části, když jsme byli na míči a konstruktivní. Tam má svoje nejsilnější stránky. Pomohl mužstvu zpřesnit a zklidnit hru, bylo i dost důrazu z jeho strany. Ukázal obrovské zkušenosti, které získal v tomhle významném klubu.

A co jste říkal Filipu Kašovi, který rozhodl?

Jeho role je víc defenzivní, protože je stoper, ale je důležitou součástí týmu. Oceňuji nejen to, že dal gól, ale byl i stabilní v obraně až na jednu situaci. Odvedl solidní práci s Brabcem. Navíc hrál se sebezapřením, nebyl ve zdravotním komfortu.

Mimochodem, jste rád, že evropské velkokluby zrušily plánovanou Superligu?

Rezonuje to ve fotbalovém a možná i jiném světě. Díval jsem se na to z boku, hlavně z pohledu, jak se chovají a reagují lídři klubů, lídři hráčů, lídři trenérů. A reakce fanoušků je extrémně silná. Je zajímavé to sledovat. Nějaké sny mají hráči, trenéři i kluby a je dobré, že si je stále můžou plnit. Například, že si Plzeň může zopakovat zápasy s Realem Madrid, Bayernem Mnichov, Manchesterem City. My, co to nezažili, můžeme stále doufat, věřit a snít, že to může nastat.

Takže jste rád, že ze Superligy sešlo?

Vážně jsme to sledoval jen letmo. Nevím, jak to definovat, jestli jsem rád, nerad. Ale reakce fotbalu je silná a fanoušci ukázali jasný postoj, to je zajímavé sledovat. Myslím si, že Liga mistrů je výjimečná soutěž, asi si zachová svoji obrovskou historii a kredit.