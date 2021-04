Zápas byl jen o soubojích, popisuje dřinu v Teplicích plzeňský Kaša

Za Plzeň skóroval vůbec poprvé. Nutno dodat, že to bylo s pořádným štěstím. Kaša se vydal na útočný výlet, práskl do míče a napálil domácího Admira Ljevakoviče, od kterého se balon odrazil do sítě.

Premiérový zásah, dokonce vítězný. Jaké jsou vaše pocity?

Jsem rád, že mi to tam padlo. Otevřel se mi prostor, tak jsem si prostě řekl, že to zkusím. Sice to bylo se štěstím, ale dopadlo to dobře.

Proti Spartě nastoupí Plzeň v polovině května Odložený šlágr 23. kola Fortuna ligy mezi pražskou Spartou a plzeňskou Viktorií se uskuteční v náhradním termínu na Letné ve středu 12. května od 18 hodin. Duel se měl původně hrát 13. března, jenže západočeští fotbalisté se nakazili koronavirem a museli do povinné karantény.

Oběma týmům šlo o hodně. Teplice bojují o přežití, Viktoria se zase touží dotáhnout k pohárovým příčkám...

Pro nás je každá výhra důležitá, vůbec to nebyl jednoduchý zápas. Teplice kousaly až do poslední minuty.

Domácí byli v úvodu aktivnější, nebezpečnější, vy jste se zvedli až po pauze. Bylo to v kabině divoké?

První půle nebyla z naší strany nějak dobrá, ale o přestávce jsme si to vyříkali a druhý poločas už vypadal úplně jinak.

Poradili jste si s těžkým terénem, hřiště bylo pořádně písčité. Co se v takovém případě dá vůbec dělat?

Bylo to jen o soubojích. Plocha nebyla vůbec ideální, nedal se hrát pěkný fotbal.

Další duel vás čeká hned v sobotu, kdy přivítáte Slovácko. Pomůže podobné vítězství odbourat únavu v nabitém programu?

Určitě se líp regeneruje, když se takhle vyhraje. Myslím ale, že na ten systém středa - víkend už jsme tak zvyklí, že to zvládneme.