Osm zápasů najednou, Slavia bude hrát v Ostravě, Sparta hostí Opavu

Před dvěma týdny 26. května se plně obnovila sezona Fortuna ligy, mužstva mají za sebou čtyři utkání. Teplice s Libercem dokonce pět, protože o tři dny dřív dohrávaly odložené utkání 23. kola.

Zběsilé tempo se načas zastaví v neděli, kdy je na programu závěrečné dějství základní části. Tabulka se rozdělí na tři části a nadstavba bude pokračovat až příští sobotu 20. června. Mužstva si tak na chvíli vydechnou.

Ovšem ne všechna, Spartu s Plzní a Olomouc s Libercem čeká příští týden ve středu semifinále poháru.

Už tuto středu 10. června může být definitivně rozhodnuto o obsazení skupin o titul, o Evropu i o záchranu. Zatím jedinou jistotou je, že první Slavia a druhá Plzeň už své pozice do konce základní části neopustí.

O co všechno se hraje?

Když Liberec a Jablonec v 29. kole zvítězí, zajistí účast ve skupině o titul bez ohledu na výsledky soupeřů. Sparta potřebuje klopýtnutí Baníku či Slovácka a má taky hotovo.

České Budějovice jsou minimálně jistým účastníkem prostřední skupiny. Když Boleslav doma neprohraje s Olomoucí, rovněž získá klid.

Aby i Bohemians v nadstavbě mohli hrát o účast v kvalifikaci evropských pohárů, potřebují na Slovácku uhrát stejný výsledek jako Olomouc v Boleslavi.

Teplice, Zlín, Karviná, Opava a Příbram budou hrát ve skupině o záchranu. V posledních dvou kolech základní části se vynasnaží co nejvíc vzdálit sestupové a dvěma barážovým příčkám. Poslední je dál Příbram, o dva body víc má Opava, o dalších pět víc Karviná.

Všechna utkání mají shodný výkop od 18.00.

Baník Ostrava - Slavia Praha rozhodčí Berka, na podzim 0:4 Předpokládané sestavy, Ostrava: Laštůvka - Pokorný, Svozil, Stronati - Fillo, Jánoš, Jirásek, Hrubý, Fleišman - Kuzmanovič, Smola.

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Zima, Bořil - Ševčík, Holeš - Masopust, Stanciu, Provod - Tecl.

Slavii v Ostravě čeká většinou těžký zápas, ale Baníku se v poslední době na elitní mužstva nedaří. Naposled doma podlehl Plzni, ještě v březnu dostal na Spartě pět gólů ve čtvrtfinále poháru.

„Znovu platí to, co jsem říkal i před Plzní: pokud chceme uspět, chce to podat výkon na hranici možností. Slavia je trochu jiné mužstvo než Plzeň, vyznává trochu jiný způsob hry. Snaží se být agresivnější v napadání, rychlejší v přechodu, kondiční a rychlostní úroveň hráčů je opravdu vysoká. Čeká nás velice těžké utkání,“ tuší domácí kouč Luboš Kozel.



Slavia prohrála jediný z posledních deset vzájemných ligových zápasů s Baníkem. Ale pozor, když se na vítkovickém stadionu kluby utkaly naposled, loni v říjnu Ostrava v poháru zvítězila 2:0. V minulé a předminulé sezoně skončil duel 0:0. Oba týmy se před rokem střetly ve finále poháru, v Olomouci zvítězila Slavia 2:0.

O víkendu Baník zvítězil v Olomouci (3:2), Slavia hrála s Plzní 0:0 a dál si udržela osmibodový náskok v čele tabulky.

„Je to samozřejmě náročný zápas. Baník prochází takovým vývojem pod novým trenérem, pokus o změnu je tam hodně vidět. Vyhráli v Olomouci těžký zápas, dali tři góly a měli ještě další šance. Čeká nás soupeř, který je hodně silný v osobních soubojích, má hodně urostlých a soubojových hráčů. Všechno jsou to vyspělí hráči s velkými zkušenostmi, mají hodně odehráno v lize,“ chválil Jindřich Trpišovský.



Viktoria Plzeň - Fastav Zlín rozhodčí Rejžek, na podzim 1:1 Předpokládané sestavy, Plzeň: Hruška - Řezník, Pernica, Brabec, Limberský - Bucha, Kalvach, Čermák - Kayamba, Beauguel, Kovařík.

Zlín: Dostál - Matejov, Buchta, Simerský, Bartošák - Džafič, Conde, Hlinka, Jiráček - Poznar, Janetzký.

Plzeň o víkendu propásla možnost stáhnout náskok Slavie na pět bodů, její šance na titul tak zůstává už v matematické rovině. Aby ji předstihla, musela by ve zbývajících sedmi kolech uhrát o tři výhry víc než protivník, čili pokud by Slavia třikrát prohrála, nesměla by Plzeň do konce sezony už ztratit jediný bod.

Bezbrankovou remízou na Slavii skončila plzeňská vítězná série pod novým trenérem Adriánem Guľou.

„Stojí před námi opět nový zápas, nová výzva na domácím stadionu. Velmi se na to těšíme. Věřím, že jsme připraveni, máme hlad po vítězství a potvrdíme to i v samotném zápase,“ řekl slovenský trenér Plzně. „Víme, že Zlín má kvalitní organizaci hry. Je to mužstvo, které bude vycházet z poctivé defenzivní činnosti a snažit se hrát na rychlý přechod. Budeme potřebovat ostrou týmovou kompaktnost a stále zvyšovat rychlost naší hry.“



Zlín o víkendu porazil Příbram, vyhrál po sedmi kolech, poprvé na jaře a unikl z barážové příčky.

„Určitě se nám po výhře nad Příbramí ulevilo a nálada byla lepší, než když zápas prohrajete. Asi všichni víme, jak je momentálně Plzeň silná, ale určitě tam nejedeme s poraženeckou náladou. Zkusíme předvést své maximum a snad se nám vydaří urvat nějaký bod. Recept na Plzeň nám ukázala Slavia minulý zápas. Bránit 90 minut na své polovině nechceme, bylo by to čekání na gól,“ prohlásil zlínský Lukáš Bartošák.



Příbram - Slovan Liberec rozhodčí Julínek, na podzim 2:3 Předpokládané sestavy, Příbram: M. Melichar - Pazdera, Dramé, Kingue, Cmiljanovič - Tregler, Soldát - Antwi, Zorvan, Nový - Polidar.

Liberec: Nguyen - Koscelník, Alibekov, Mikula, Zeman - Hromada, Mara - Malinský, Baluta, Pešek - Rondič.

Příbram i po nedávném vzmachu zůstává poslední, o víkendu prohrála důležitý souboj o záchranu ve Zlíně. Má jediné vítězství z posledních 21 kol.

Na Liberec se jí nedaří, prohrála sedm vzájemných zápasů za sebou.

„Musíme především zlepšit přihrávky, jelikož ve Zlíně nám vůbec nevycházely. Důraz klademe také na finální fázi, kterou jsme potrénovali. Věříme, že se podaří dát do pořádku našeho klíčového hráče Jana Rezka. Máme před sebou zápas, kde musíme bezpodmínečně bodovat,“ uvedl trenér Pavel Horváth.



Liberci sice minule skončila vítězná série po remíze s Boleslaví, nicméně pořád drží třetí příčku. Trenér Slovanu Pavel Hoftych před soubojem s posledním řekl: „Příbram má nového trenéra Horviho, který podle mě přibral tak 20 kilo, takže se na něj podíváme zblízka. Každopádně chce hrát s Příbramí fotbal. Vždy je to o tom, že když tam nový trenér přijde, něco tam přinese. Příbram od té pauzy působí lepším dojmem než předtím, hrají o život, potřebují body.“

Jablonec - MFK Karviná rozhodčí Adámková, na podzim 1:0 Předpokládané sestavy, Jablonec: Hrubý - Holík, Jeřábek, Plechatý, Krob - Hübschman - Matoušek, Kratochvíl, Považanec, Sýkora - Doležal.

Karviná: Bolek - Ndefe, Santos, Šindelář, Čonka - Qose, Hanousek - Moravec, Lingr, Ba Loua - Taiwo.

Jablonec v neděli vyhrál v Teplicích, skóroval poprvé po dvou ligových porážkách za sebou. Je čtvrtý o skóre za třetím rivalem z Liberce.

„Tři body z Teplic jsou pro nás ve finiši hodně důležité. Teď máme před sebou dva zápasy a pokusíme se hned v tom prvním s Karvinou zase bodovat,“ prohlásil jablonecký trenér Petr Rada.



Karviná se po nadějném vstupu do jarní části zasekla, po obnovení sezony nezvítězila, ze čtyř duelů má jen dva body a dala jediný gól.

„Los je náročný. Hrajeme s týmy kolem první pětky, z horní poloviny tabulky. Jablonec je jen dalším z nich. Někteří hráči se nám vracejí do hry a věřím, že postavíme sestavu, která zabojuje o body,“ uvedl karivný kouč Juraj Jarábek.



Duel řídí sudí Adámková, jako hlavní má za sebou šest ligových zápasů a udělila v nich pět červených karet.

Sparta - SFC Opava rozhodčí Marek, na podzim 1:0 Předpokládané sestavy, Sparta: Heča - Sáček, Štetina, Hancko, Frýdek - Trávník - Hložek, Kanga, Dočkal, Karlsson - Kozák.

Opava: Fendrich - Harazim, Hnaníček, Žídek, Hrabina - Sus, Zavadil, Řezníček, Dordič - Texl - Železník.

Tři zápasy, tři výhry. Sparta drží aktuální nejdelší vítěznou sérii v lize. Pokud ji prodlouží, neměla by jí elitní šestka uniknout. A to před dvěma týdny byla devátá.

Opava nevyhrála pět kol za sebou, získala v nich jen tři body za remízy a má dva body náskok na poslední Příbram.

„Opava je ligový soupeř se vší vážností a pokorou. Bude to o nás, musíme k zápasu přistoupit na 100 procent zodpovědně. Od první minuty z nás musí být cítit, že jdeme za vítězstvím,“ vybízí sparťanský asistent Michal Šmarda.

„Sparta má každý rok ty nejvyšší ambice. I když se jí v této sezoně nedaří tak, jak by chtěla, mužstvo má velkou kvalitu. Teď navíc třikrát po sobě vyhrála a posouvá se nahoru. Ale pokusíme se eliminovat její sílu, sami směrem dopředu hrozit a být nebezpeční,“ řekl Jiří Blacárek, trenér Slezanů.



1. FC Slovácko - Bohemians Praha 1905 rozhodčí Lerch, na podzim 0:0 Předpokládané sestavy, Slovácko: Porcal - Reinberk, Daníček, Kadlec, Divíšek - Sadílek, Havlík - Petržela, Dvořák, Navrátil - Zajíc.

Bohemians: Valeš - Köstl, Bederka, Hůlka - Bartek, Hronek, Vacek, Jindřišek, Schumacher - Vodháněl, Pulkrab.

Slovácko má před sebou dva domácí zápasy s pražskými kluby. Nejdřív Bohemians, po nich dorazí v neděli Sparta. Tým Martina Svědíka bojuje o elitní šestku a ve zbývajících dvou kolech potřebuje v součtu získat o dva body víc než Ostrava.

„O šanci být v elitní šestce nechceme přijít. Víme, že to bude velmi těžké, ale jinou metu než výhru si dát nesmíme,“ uvedl asistent trenéra Slovácka Jiří Palinek.



Bohemians zase hrají o setrvání v elitní desítce, aby se v nadstavbě vyhnuli bojům o záchranu. Mají tříbodový náskok na Olomouc a lepší vzájemný duel.

Pokud Slovácko i Bohemians na současných pozicích zůstanou i po nedělním 30. kole, rozdají si to spolu v semifinále skupiny o Evropu.

„Tým Slovácka je dlouho pohromadě. Hráči jsou mladí, ambiciózní, dobře namixovaní. Jsou tam techničtí, ale zároveň i nadupaní kluci, kteří jsou silově a rychlostně dobře vybavení. Dokáží v zápasech udávat tempo hry. Čeká nás hodně těžký protivník,“ uvědomuje si hostující asistent Erich Brabec.



České Budějovice - Teplice rozhodčí Franěk, na podzim 3:1 Předpokládané sestavy, České Budějovice: Drobný - Čolič, Havel, Talověrov, Kladrubský - Čavoš, Havelka - Brandner, Šulc, Mršič - Schranz.

Teplice: Grigar - Paradin, Čmovš, Radosta - Žitný, Kučera, Mareček, Trubač, Moulis - Řezníček, J. Mareš.

Budějovice si v nadstavbě zahrají o poháry, Teplice budou hrát o záchranu. To se před startem sezony nečekalo.

„Po sérii čtyř porážek jsme získali zlaté tři body doma s Olomoucí a ceníme si i remízy v Karviné, kterou jsme téměř do ničeho nepustili. Věřím, že proti Teplicím na ty dva povedené výkony navážeme. Na hráčích začíná být trochu znát náročný program. Ještě nás čeká jeden náročný týden a pak si snad tým alespoň trochu odpočine,“ vyhlíží volné dny před nadstavbou David Horejš, trenér Jihočechů.

Teplice se musí vypořádat s mnoha absencemi, ke zraněným Ljevakovičovi, Petrovi Marešovi, Knapíkovi, Shejbalovi, Vyhnalovi a Hyčkovi přibyli i potrestaní Vondrášek s Kodešem.



„Výsledky jsou takové, jaké jsou, a kritika se snáší i na mou hlavu. Sedli jsme si s vedením a udělali jsme si interní plán. Podle něj se budeme chovat. Klukům musíme zvednout hlavy, protože s Jabloncem jsme minule prohráli nezaslouženě,“ myslí si teplický trenér Stanislav Hejkal.



„Bude to také o regeneraci a využití zbytku sil. Říkám to od začátku po pandemické době, my nemáme tak široký kádr, abychom mohli nechat hráče odpočívat. Kluci jako Jakub Řezníček jedou pátý zápas v řadě. Nějak to musíme přežít a udělat co nejvíce bodů, aby se Teplice vyhnuly bojům o záchranu,“ dodal.



Mladá Boleslav - Sigma Olomouc rozhodčí Zelinka, na podzim 2:2 Předpokládané sestavy, Mladá Boleslav: Stejskal - Douděra, Tatajev, Mazuch, Zelený - Janošek, Túlio - Ladra, Budínský, Fulnek - Jiří Klíma.

Olomouc: Mandous - Sladký, Štěrba, Jemelka, Kerbr - Breite - Zahradníček, Houska, González, Falta - Juliš.

Boleslavští k jistotě účasti v prostřední skupině potřebují bod, pak je jedenáctá Olomouc už nedostihne.

Oběma týmům se nedaří, Boleslav vyhrála jediné z posledních deseti kol, Olomouc nezvítězila v šesti duelech za sebou, předchozí tři prohrála.

„Potřebujeme konečně vyhrát, ale k tomu se musíme vyvarovat individuálních chyb, které nás v předchozích zápasech srážely,“ řekl mladoboleslavský Jozef Weber.

„Proti Baníku jsme minule nepodali špatný výkon, ale nemáme body, což nás sráží psychicky. Vytvořili jsme si šance, bylo to nahoru dolů, ale bez efektu. My se ale nevzdáváme. Pořád máme naději vrátit se do skupiny o Evropu, jsme ve hře i v domácím poháru. Já mužstvu věřím, má svoji kvalitu, platí to jak pro zápas v Boleslavi, tak i pro nedělní doma s Plzní,“ doplnil Radoslav Látal, trenér Olomouce.