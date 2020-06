Mužstvu věřím. Ještě něco uděláme, říká olomoucký kouč Látal

V pohledné bitvě proti Baníku si vytvořili hodně šancí, leč po třetí porážce v řadě (2:3) přibyly na čele trenéra Radoslava Látala další mohutné vrásky.

Kotel fanoušků žádá jeho rezignaci, neboť dvě kola před koncem ztrácí jedenáctá Sigma na desáté místo zaručující skupinu o poháry tři body a vzájemný zápas mají lepší Bohemians.

Navíc Hanáci uzavřou základní část zítra v Mladé Boleslavi a pak doma s Plzní. Dívat se musí už i za sebe, od barážových pozic je dělí jen osm bodů. „Pořád mužstvu věřím,“ říká Látal, jehož svěřence čeká ještě semifinále českého poháru proti Liberci.

Jak těžko koušete, že počítáte i body na týmy, které jsou na 14. a 15. místě, a nikoli kolik vám chybí do desítky?

To počítáte vy, my to nepočítáme, my se díváme sami na sebe.

Znervózňuje vás to?

Jestli vás jo, mě ne.

Desítka je pryč?

Dokud žijeme, tak ještě pořád je šance.

Fanoušci během zápasu proti Baníku skandovali Látal ven...

To jsem neslyšel. Vy jste je slyšel?

Ano.

Já jsem se soustředil na hru.

Která byla nejlepší od restartu ligy.

Vytvořili jsme si šance, bylo tam víc nasazení a rychlosti, bylo to nahoru dolů a lidem se to asi líbilo. Byly tam centry do vápna, zakončení, přímočarost, bohužel nám to nevyšlo. S Příbramí to bylo pomalé, do strany.

Jenže body znovu nemáte.

Do zápasu jsme vstoupili velice špatně, dostali jsme brzy gól, který nás poznamenal, naše hra se pak zlepšila v útočné fázi, byli jsme nebezpeční, měli jsme šance, bohužel jsme byli zase potrestáni. Pak jsme se z toho dostali, dali jsme na 2:1 a uděláme chybu ve 45. minutě, kdy dá Vepřek aut přímo na hlavu soupeři a my z toho dostaneme třetí gól do šatny. Ve druhém poločase jsme to stáhli na tři obránce, ale už jsme tak nebezpeční nebyli. Je to zklamání a jsme z toho smutní.

Vychytal vás Laštůvka.

Ano, ač je to můj velký kamarád. Chytal výborně. Chybělo nám i trochu štěstí, dostávali jsme se do šancí, i po standardkách a po rozích.

S jakým herním plánem jste na Baník šli?

Chtěli jsme vycházet z dvojutkání proti Jablonci, postavili jsme skoro stejnou sestavu. Pořád věřím, že duo Chytil–Juliš je silné a ještě nám pomůže. Máme před sebou důležité semifinále poháru s Libercem. Mužstvo bylo hodně zklamané, protože cítilo, že výkon neodevzdalo špatný, bojovalo, bohužel nám to nevyšlo. To nás sráží. Na psychiku je to velmi těžké.

Doplatili jste na velké chyby vzadu?

To není jen v tomto zápase, chyby se u nás hromadí. V Budějovicích, s Příbramí. Pořád za stavu 0:2 jsme

Pod dva góly se podepsal stoper Jan Štěrba, který nahradil zraněného kapitána Beneše. Jak hodnotíte jeho výkon? Střídal jste ho už v poločase.

Nebudu komentovat hráče, to si zhodnotím sám na videu.

Neměl by záložník Breite lépe navázat soupeře, který nabíhá do vápna z druhé vlny?

Ano, měli jsme tam jiné varianty, těsně před zápasem se zranil Greššák, povolali jsme Ondru Zmrzlého. Jsme pod psychickou dekou a v situaci, kde jsme se nacházeli, jsme nechtěli střed hřiště úplně omladit.

Jak to vypadá s návratem Víta Beneše?Víťa byl už v tréninku a vyklusával, hodně se to zlepšilo. Nechceme to uspěchat, je to svalové zranění, máme před sebou ještě iks těžkých zápasů.

Další marodi Martin Nešpor s Václavem Pilařem finiš ligy stihnou?

S Nešporem pracujeme, ale osm měsíců nehrál fotbal. Pracujeme na kondici a doufám, že mu zdraví vydrží a po základní části bychom ho zkusili otestovat, aby nám mohl v koncovce pomoct. Venca Pilař má svalové zranění, uvidíme, jak to bude dál. Ještě není v tréninku. Odtrénoval předtím všechno, poslední zápas v přípravě podal s Brnem výborný výkon, jenže se zranil. Nezbývá než se připravit na další zápasy. Mužstvu věřím a věřím, že ještě něco uděláme.