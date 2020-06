Slavia a Plzeň už brzy zase proti sobě. Jak by mohl vypadat los nadstavby

skupina o titul

1. kolo (20. a 21. června): 6. tým (momentálně Baník) vs. Slavia, Plzeň vs 4. tým (momentálně Jablonec), 3. tým (momentálně Liberec) vs. 5. tým (momentálně Sparta)

2. kolo (23. a 24. června): Slavia vs. Plzeň, 4. tým vs. 5. tým, 3. tým vs. 6. tým

3. kolo (27. a 28. června): Slavia vs. 4. tým, Plzeň vs. 3. tým, 5. tým vs. 6. tým

4. kolo (4., nebo 5. července): 5. tým vs. Slavia, 6. tým vs. Plzeň, 3. tým vs. 4. tým

5. kolo (8. července): Slavia vs. 3. tým, Plzeň vs. 5. tým, 4. tým vs. 6. tým