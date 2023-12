Za nevrácení míče jsme cítili křivdu, řekl Chramosta. Teplice pak ztrestal gólem

Třiatřicetiletý forvard naskočil do utkání v 70. minutě za stavu 2:2, v závěru si v roli žolíka zaběhl za obranu na skvostný pas, který předvedl šajtlí Jovovič, a následně, jak je jeho zvykem, chladnokrevně překonal gólmana Grigara.

„Hned jsem věděl, že ho přehodím, protože jsem si vybavil zápas s Teplicemi z minulé sezony, když Sejk šel sám na bránu a lobnul to přes něj. Grigar v těchto situacích chodí rychle k zemi, proto jsem se na tomhle těžkém terénu také snažil o to samé a naštěstí se mi to podařilo,“ popsal vítěznou trefu jablonecký střelec Chramosta.

„Teď moc nehraju, co si budeme povídat, ale nějaké zadostiučinění necítím. Cítím spíš úlevu, že jsme to utkání zvládli, že jsem pomohl ke třem bodům a že se v těchto situacích na mě můžou kluci spolehnout.“

Zápas byl hodně vypjatý hlavně od 27. minuty po nesportovním gestu hostů. Domácí Kratochvíl zjevně zakopl míč do autu, protože jeho spoluhráč Martinec ležel zraněný na trávníku. Poté si vzal balon teplický Cykalo a Jablonečtí čekali, že jim ho vrátí.

Jenže míč převzal Gning, nahrál ho Havelkovi, který do nepřipravené obrany rychle rozehrál akci a na jejím konci pak po centru zblízka skóroval a srovnal na 1:1. Vzápětí se strhla velká strkanice, protože hráče Jablonce chování teplických hráčů, které nemělo s principy fair play pranic společného, logicky rozpálilo doběla.

Oslavy gólu v podání teplických hráčů v utkání s Jabloncem.

„Za tu vyhrocenost můžou Teplice. Kráťa kopl míč do autu, aby mohlo dojít k ošetření, ale soupeři na to nereflektovali. Volali jsme na ně, že to zakopnul úmyslně, aby nám vrátili balon, což se normálně v těchto situacích dělá. Oni si ale míč nechali a ještě z toho dali gól, což byl úplný vrchol,“ zlobil se Chramosta.

„Oni argumentovali tím, že se Kráťa ukopl, nebo co. Když měl čistě balon na noze a byl sám, tak by ho asi jen tak do autu nekopl. Ale to si jen hledali nějakou berličku, aby se obhájili, protože také asi nečekali, že z toho dají gól,“ dodal.

Chramostova slova potvrdil i střelec gólu Havelka. „Já jsem měl za to, že Kratochvíl v tu chvíli přihrával za sebe a netrefil se. Proto jsem po vhození míče normálně hrál. A že z toho byla branka, to už jen vyústilo ze situace. Oni asi cítili nějakou křivdu, ale já jsem to vnímal takhle,“ tvrdil teplický Filip Havelka.

Zcela rozdílný pohled na tento velmi sporný moment měli pochopitelně i oba trenéři. „Jablonečtí balon nezakopávali, byla tam jejich ztráta míče. Je potřeba se na to podívat. Víc k tomu nemám co říct,“ řekl rozladěný kouč poražených Zdenko Frťala.

Momentka z utkání Jablonec Teplice.

„Že Kratochvíl zakopl míč do autu, to bylo evidentní a viděli to všichni. Dál se k tomu nemá cenu vracet. Jestli to Teplice viděly obráceně, to nechám už na jejich svědomí,“ kontroval jablonecký asistent Tomáš Čížek, jenž v utkání zastupoval hlavního kouče Radoslava Látala, který měl stopku za čtyři žluté karty.

„Za nevrácení míče jsme určitě cítili velkou křivdu a motivovalo nás to je za to potrestat a porazit, což se povedlo,“ pochvaloval si Jan Chramosta, který vstřelil ve svém 336. utkání v první lize gól číslo 91 a blíží se ke vstupu do Klubu ligových kanonýrů.

„Někde vzdáleně to v hlavě mám, ale ještě to fakt neprožívám, protože i když to vypadá, že už je to blízko, tak ta cesta je ještě dlouhá. Každý zápas je těžký. Až třeba budu mít těch gólů devadesát osm, devět, tak už to v hlavě bude hodně, ale teď jsem ještě relativně v klidu,“ uzavřel.