Na tréninku takhle střílím pořád, smál se Zlatohlávek. Jeho gól ale body nepřinesl

Na vyprodaném fotbalovém stadionu v Pardubicích v neděli dvakrát zavládla velká euforie.

Nejprve ve dvaapadesáté minutě, když rozhodčí po faulu nařídil pro domácí penaltu, Michal Hlavatý už si stavěl míč na puntík a byl odhodlaný poslat svůj tým do vedení 2:1. Podruhé pak v devadesáté minutě, to zase William Mukwelle vyrovnával na 2:2 a byl na obzoru bod za remízu s lídrem ze Sparty. Jenže všechny radosti byly marné.

Obě výše uvedené situace si vzal na paškál VAR a původní verdikty odvolal. Pardubice se Spartou nakonec prohrály 1:2.

„Pro kabinu je to těžké. Byli jsme zklamaní. U gólu na 2:2 VAR objevil asi milimetrový ofsajd, který rozhodl. Moc nás to mrzí, z tohoto zápasu to měl být alespoň bod,“ štvalo pardubického útočníka Tomáše Zlatohlávka na pozápasové tiskové konferenci. „Podle mě to mělo platit, rozhodčí na hřišti gól hned uznal, ani pomezní nemával. Je to hrozná škoda,“ dodal Zlatohlávek.

Vniveč tak přišel jeho náramný gól v šestadvacáté minutě, když se dostal ve vápně k míči a nekompromisně jej napálil do šibenice.

„Možná to byl nejhezčí gól, který jsem dal, ale mě to nepřekvapilo. Na tréninku se takhle snažím střílet pořád, teď se mi to naskytlo v zápase. Jestli jsem překvapil vás, tak mě to těší,“ usmíval se Zlatohlávek na novináře.

Hezkou trefou vyrovnával na 1:1, nicméně zápas měl jiného hrdinu. Tím byl kapitán Sparty Ladislav Krejčí. Z pozice stopera dvakrát vyplaval na hrotu a dal dva góly. Poprvé se dobře zavěsil do vzduchu na centr od Adama Karabce, který hlavou uklidil přesně k tyči. Následně, po další nabídce z výšky od střídajícího Lukáše Haraslína, využil nedůrazu domácího beka Pabla Ortize. Vítěznou trefu si nachystal na pětašedesátou minutu.

„V Evropě a možná ani na světě neznám hráče, který je takhle geniální v hledání si šancí. Má fantastické načasování, je neuvěřitelné, co dokáže,“ chválil Krejčího pardubický kouč Radoslav Kováč.

Po čtvrté prohře v řadě se pod ním možná začíná malinko viklat trenérská židle, nicméně Kováče nechávají veškeré spekulace klidným. „Já to neřeším. Jestli tady za další dva zápasy budu, nebo nebudu, je mi jedno. Snažím se pro Pardubice odvést maximum práce, máme v týmu mladé kluky, kteří hrají ligu poprvé, a věřím, že výkon proti Spartě je zase o něco zlepší,“ popisoval Kováč.

Třeba právě Zlatohlávek začíná ve třiadvaceti letech nakukovat do základní sestavy. Na kontě má od konce října již tři góly.

„Jsem rád, že jsem dostal důvěru už v Budějovicích (1:0, Zlatohlávek dával gól) a dokázal jsem se v sestavě udržet. Do každého zápasu jdu s tím, že chci dát gól, jen z toho nejsou body,“ štvalo Zlatohlávka.

Pardubice je ale nutně potřebují. V příštím kole nastoupí 9. prosince v Karviné.

„Stoprocentně tam jedeme vyhrát. Už proti Spartě bylo na hřišti cítit, že bojujeme jeden za druhého. Snad se tímhle výkonem dokážeme odrazit,“ přál si Zlatohlávek.