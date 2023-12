Sparta si upevnila první místo. Většinu zápasů zhatil sníh, nehrála ani Slavia

Sparta nastoupila v obměněné sestavě oproti čtvrteční výhře nad Betisem Sevilla (1:0) a v první půli nepředvedla úplně přesvědčivý výkon. Do vedení ji sice poslal Krejčí, ale za domácí velmi rychle odpověděl krásnou trefou Zlatohlávek.

Po přestávce udělal trenér Priske několik změn a sparťanský výkon šel nahoru, což podtrhl svým druhým gólem Krejčí. Opět si skvěle naběhl za obranu a z bezprostřední blížkosti se nemýlil.

„Druhá půle byla lepší, v té první jsme neměli tempo ani kvalitu. Prohrávali jsme příliš mnoho osobních soubojů a nezískávali jsme druhé míče, nakonec jsme ale vytěžili tři body. Musím pochválit kluky, že v potřebnou chvíli zabrali. A v těsných situacích rozhodlo dvakrát v náš prospěch video,“ řekl Priske.

Nejprve totiž sudí Černý po konzultaci s asistentem u videa odvolal původně nařízený pokutový kop, protože Pavelka fauloval ještě před vápnem. Vypjatý byl pak závěr utkání, jelikož domácí srovnali, když se prosadil střídající Mukwuelle. Jeho trefu nicméně hlavní rozhodčí neuznal kvůli těsnému ofsajdu, který video odhalilo.

„Kluci to odpracovali fantasticky, hlavně za ně mě mrzí, že z toho není ani bod. Naše domácí bilance je velmi slabá,“ povzdechl si trenér Kováč. „Chtěl bych taky poděkovat lidem, kteří se postarali o to, aby se dnes mohlo hrát. Hrálo se na výborném terénu, plac byl skvěle nachystaný. Je vidět, že když se chce, tak to jde.“

Sparťané si díky výhře upevnili první místo v tabulce, naopak Pardubičtí prohráli ztratili pošesté v řadě.

Na výhru Sparty nemohla hned vzápětí zareagovat Slavia. Ta sice do Zlína odcestovala, utkání se však nakonec neodehrálo navzdory snahám domácího celku.

„Ve Zlíně napadlo během noci a nedělního rána 20 cm sněhu. Přestože vytápění jede naplno, ani to nestačí. S ohledem na zdraví hráčů a nevýhodné počasí pro fanoušky nelze zápas odehrát,“ napsal Zlín.

Slávisté se hněvali především kvůli tomu, že museli absolvovat náročnou cestu do Zlína, která byla ve výsledku zbytečná. Náhradní termín zatím vedení soutěže nestanovilo.

Jediný další zápas kola se nakonec odehrál v Olomouci. Tam přijelo hájit třetí místo Slovácko a na zasněženém trávníku vybojovalo remízu 1:1. Na povrch si poté stěžovali všichni aktéři.

Krátce před přestávkou hosté ještě prohrávali, gól zpoza vápna vstřelil domácí stoper Beneš. „Sice to trefil dobře, ale za normálních podmínek by to podle mě Heča chytil. Balon ale zaplaval spadl do brány,“ mínil hostující kouč Svědík.

Jeho svěřenci nicméně hráli ve druhé půli aktivně a po hodině hry vybojovali pokutový kop za ruku Vraštila. S nařízenou příležitostí si poradil Daníček.

Slovácko tak po výhře nad Plzní (4:1) i Baníkem (2:0) neprohrálo další zápas s těžkým soupeřem a udrželo třetí místo. Olomouc naopak nenavázala na výhru nad Karvinou 2:0 a zůstává čtvrtá.

„Nerozumím tomu, že kompetentní osoba nezhodnotí terén jako nezpůsobilý a nechráníme zdraví hráčů. Navrátil se zranil při rozcvičce jen proto, že mu uklouzla noha. Všechno bylo odložené. Máme lepší technologii hřiště, tak se hraje. Ale je rozsekané na sračku,“ hněval se olomoucký trenér Jílek.

Předzvěstí neřpíjemných víkendových událostí bylo páteční odvolání duelu Hradce v Českých Budějovicích. Nejvíce to nakonec odnesl sobotní program, v neděli se však kromě Zlína nehrálo ještě v Ostravě, kam měla přijet Plzeň. Ta se navíc náhradního termínu možná dočká až na jaře.

Plzeňské totiž ještě čeká duel 6. kola s Mladou Boleslaví, u kterého v srpnu využili možnost nesehrát ho vzhledem k účasti v závěrečném 4. předkole Konferenční ligy.

V Boleslavi měla už v sobotu hrát Karviná, ale i tento zápas byl nakonec odložen. „V noci z pátku na dnešek spadlo hodně sněhu. Protože sněžení má pokračovat i celý den, odklízecí technika nemůže vjet na hrací plochu, aniž by ji poškodila. O náhradním termínu se rozhodne nejdříve v pondělí,“ uvedl pro klubový web mladoboleslavský mluvčí Jiří Koros.

Silný sníh zasáhl i severní Čechy, kde měl Jablonec vyzvat Teplice. Jablonečtí se podle svého mluvčího Martina Bergmana snažili udělat maximum, aby se sobotní utkání uskutečnilo.

„Na hrací plochu v posledních hodinách dopadlo až příliš velké množství sněhu. Rozhodčí delegovaný komisí rozhodčích označil po prohlídce stadionu travnatou plochu za nezpůsobilou,“ uvedla Ligová fotbalová asociace (LFA) na svém webu. Náhradním termínem bude středa 6. prosince od 17:00.

Datum přesunutého duelu zřejmě znají také Bohemians, kteří měli v Ďolíčku vyzvat Liberec. „Utkání bylo odloženo na 13. prosince,“ napsal vršovický klub na sociální síť X. Na oficiální potvrzení se stále čeká.

„Na všech stadionech byly dle regulí již několik dní spuštěny systémy vytápění a zaměstnanci domácích celků se pro realizaci zápasů snažili udělat vše, co bylo v jejich silách. Extrémní podmínky posledních dní ale neumožní utkání odehrát a po kontrole delegovaných osob bylo nutné střetnutí odložit,“ vysvětlila LFA na svém webu svá rozhodnutí.