Pro mě je to obrovská rána, řekl Vrba. Zklamali ho ti, o které se chce opřít

Jestli sparťanský trenér zažil drtivější porážku než v 15. kole aktuálního ročníku, vzpomněl si celkem snadno: „Když jsem začínal v Baníku, zažil jsem drtivější porážku na Slavii.“

„V kontextu s našimi ambicemi to ale nejdrtivější porážka alespoň pro mě je,“ dodal Vrba.

Čím si ji vysvětlujete?

Slovácko bylo lepší, důraznější. Někteří naši hráči si asi mysleli, že budou hrát proti dorostencům. Že jich souboje nebudou tak bolet. Slovácko nás přehrálo nejen fotbalově, ale hlavně důrazem, což se ukázalo u prvních třech gólů. Souboje rozhodují zápasy. My jsme je nevyhrávali v útočné fázi a prohrávali je v defenzivě. Takže celé mužstvo odehrálo zápas bezkontaktně. Proto jsme prohráli nula čtyři. Slovácko hrálo velice dobře a zaslouženě vyhrálo.

Je tým postavený tak, aby se v důrazu dokázal zlepšit?

Pokud nevyhrávají souboje stopeři, je to postavené úplně na hlavu.

Kdy jste začal mít pocit, že vám zápas utíká?

Když jsme dostali druhý gól. Přitom první náznak šancí jsme měli my. Brejkovou situaci jsme ale neproměnili, Slovácko vzápětí ano. Pro nás se to vyvíjelo hodně špatně. Snažili jsme se hrát fotbal, který ale byl neúčelný, nedůrazný. Pořádnou šanci jsme si za celý zápas nevytvořili a Slovácko trpělivě bránilo a čekalo na brejkové situace. Do nich se dostalo ve větším počtu hráčů a trestalo nás.

Projevilo se na vaší hře, že jste o reprezentační přestávce nebyli kompletní?

Na to se nechci vymlouvat. Je to realita. Možná na příštím reprezentačním srazu bude více hráčů Slovácka a méně hráčů Sparty.

Myslíte si, že Slovácko má ambice získat titul?

Slovácko hraje dlouho pohromadě a trenér je s nimi už také dlouho. Pokud dokupují hráče, tak jednotlivce a zabudují je do mužstva. Na druhou stranu si také musí vyzkoušet šílené pohárové týdny, kdy budou hrát ve čtvrtek někde a v neděli jinde. Sezona je ještě dlouhá a jeden dva odchody mohou kádr ovlivnit.

Co vaše titulové ambice? Co s nimi taková porážka udělá?

Pro mě osobně to byla obrovská rána.

Jaký dojem jste měl z mužstva v týdnu? Hráči před zápasem nevypadali, že jsou úplně koncentrovaní.

Hráči přijeli ze srazu tři dny před zápasem. Po srazech jsou zápasy složitější, tak to je. Ale jestli ještě měli hlavu někde u toho, že hráli v nároďáku, tak na to se musíte zeptat hráčů. Ale podle mě se to opakuje, což je problém.

Ve čtvrtek vás čeká další klíčový zápas v Evropské lize proti Rangers. Jak bude těžké se oklepat?

Spíš jsme si mysleli, že jádro je už nějakou dobu vytvořené. Že se můžeme v důležitých zápasech opřít o určité hráče. Ti zklamali.