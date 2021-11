Jak dostal Vrba facku. Kdo je vlastně adept na titul: Sparta, anebo Slovácko?

Už se to outsiderovi párkrát povedlo. Plzni. Liberci. Kdysi dávno třeba Vítkovicím. Tak proč by se nemohla v květnu odehrát další prvotřídní senzace? Proč by nemohlo vyhrát fotbalový titul Slovácko?