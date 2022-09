Hradec hostí tápající Baník. Hledají ideální sestavu, ví Hejkal

Stejně jako například před týdnem Olomouc jde o ambiciózní tým, jenž v úvodu sezony hledá tvář a jenž vzhledem k tomu a k nepřesvědčivým výsledkům nervózně pokukuje, jak se z nepříznivé situace co nejrychleji dostat.

„Baník to měl v úvodu sezony opačně než my. Hráli s papírově méně silnými týmy, navíc čtyři z úvodních šesti zápasů doma. Výsledkově se jim ale zatím nedaří, myslím, že hledají ideální sestavu,“ uvedl na adresu dnešního soupeře Stanislav Hejkal, asistent hlavního hradeckého kouče Koubka.

I proto došlo před dnešním zápasem k situaci, kterou by před sezonou očekával málokdo. Podle aktuální formy a postavení v tabulce by totiž měli být favoritem Hradečtí, kteří prožívají jeden z nejlepších vstupů do prvoligové soutěže v celé své historii. Po třech výhrách v posledních třech kolech jim patří dokonce třetí příčka.

„Nad tím jsme zatím nepřemýšleli. Když jsme ale viděli, jaký máme na začátku sezony los se Slavií a Plzní, pak i další zápasy… A teď máme po šesti kolech dvanáct bodů a v tabulce pravdy máme plus tři, na to se kouká velice pěkně,“ přiznává hradecký asistent.

Hradec zvládl středeční zápas s Mladou Boleslaví, který vyhrál 2:1 i přesto, že den před zápasem přišel o kapitána Adama Vlkanovu, jenž přestoupil do mistrovské Plzně.

„Přichází nová éra bez naprosto rozdílového hráče do ofenzivy. Musíme najít novou cestu k hernímu zlepšení. V zápase s Mladou Boleslaví vysvitlo světélko, ale byly tam i rezervy,“ uvedl hlavní kouč hradeckého mužstva Miroslav Koubek.

Vlkanovův odchod ho nepotěšil, ale bere ho jako realitu: „Jeho odchod jsem prožíval střídmě, věděl jsem, že to nastane. Už by to šlo přes závit, nebylo by to dobré pro nikoho. Byl jsem s tím smířený už dlouho. Z lidského hlediska jsem mu to vysloveně přál, chtěl jsem, aby se kluby domluvily.“

Vlkanovův přestup ale dnes může dát prostor dvěma novým hráčům v hradeckém mužstvu. Jako kompenzace za kapitána totiž z Plzně přišli stoper Čihák a útočník Trusa, oba by měli dnes poprvé být hradeckým trenérům pro ligový zápas k dispozici.