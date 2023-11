Dědo, koukej, co jsi mě naučil. Kdo je muž, který sestřelil Slavii

Přes celá záda si nechal vytetovat lva s leskle zelenýma očima a vyceněnými špičáky. Taky on je šelma. „Jen to každý nevidí. Věřte mi, on má výjimečný profil a podle mého soudu patří mezi nejrychlejší hráče v Evropě,“ poví jeho manažer Adrián Lučan. Nepřehání? O kom je vlastně řeč?