Plzeň si bere posilu z Karviné, na hostování získala stopera Santose

Pro Viktorii jde v průběhu zimního přestupního termínu o čtvrtou posilu; po Romanu Potočném z Ostravy, Matěji Trusovi z Michalovců a Liboru Holíkovi z Jablonce.

„Máme na jaře ještě velmi náročný program a chceme být dobře nachystaní i vzhledem ke zraněním, s kterými se v posledních dnech potýkáme,“ uvedl klubový šéf Adolf Šádek.

Santos na podzim patřil k nejvytěžovanějším hráčům Karviné, nastoupil do sedmnácti z devatenácti duelů, na jaře už se ale v sestavě posledního týmu tabulky neobjevil.

Teď má pomoci Plzni, která i osm kol před koncem základní části zůstává ve hře o titul.

„Je to pro mě velká výzva. Chci ukázat to nejlepší, co ve mně je,“ řekl pro web Viktorie.