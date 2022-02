Situace je kritická, ne beznadějná, utěšují se v Karviné. Inspirace? Teplice

Šlo už o desátou karvinskou porážku o jeden gól v letošní sezoně. „Bolí to hodně, rozhodla jedna standardka. Jsme zklamaní,“ hlesl Radek Látal, syn vicemistra Evropy z roku 1996 a vítěze Poháru UEFA se Schalke 04.

Ačkoli Karviná vstoupila do jara senzačním tříbodovým lupem na Slavii (první a dosud jediná výhra sezony!), její situace je teď paradoxně horší než po podzimu. Nyní ztrácí na barážovou příčku o tři body víc než v době zimní pauzy. „Je to tím, že nebodujeme jen my, ale i soupeři, Pardubice a Teplice. Proto jsme na tom hůř. Pokud bude matematicky možné se sestupu vyhnout, budeme bojovat dál,“ nic nebalí Páník.

Ale psychiku to nahlodává. „Je to špatné. Mysleli jsme si, že výhra na Slavii nás nakopne, pak jsme ztratili dobře rozjeté utkání s Jabloncem, teď jsme prohráli. Máme čtyři body ze tří jarních zápasů. A ten rozestup je velký stejně jako naše zklamání,“ tvrdí Látal.

Ani on však balon do žita nehází. „Musíme nasbírat co nejvíc bodů do nadstavby, abychom v ní měli ještě nějakou šanci. Pak se může stát cokoli, když ty týmy hrají jen spolu,“ chytá se Látal stébla. „Situace je kritická, ale beznadějná není. Pořád nějakou jiskru vidím.“

Jenže to budou muset být výkony lepší než na teplických Stínadlech, kde Karviná hlavně 1. poločas prospala. „Byli jsme potrestaní za pasivitu. Někteří hráči byli ustrašení a nepodali výkon, jaký jsme čekali. Když budeme pracovat, jako pracovaly Teplice, šance bude,“ míní trenér Páník.

„Teplice vyhrály s Bohemkou, taky mohly inkasovat v závěru jako s námi, v Ostravě podaly výborný výkon. A hned jsou jinde, můžou hrát fotbal bez zatížení. Když se podobná série podaří nám, můžeme se na soupeře před námi dotlačit, oni znervózní a bude se jim hrát hůř.“

V neděli k tomu Karviná může vykročit domácím zápasem s Českými Budějovicemi.