Chroust, který táhne teplické fotbalisty: Tři výhry nedělají mistry

„V dospělém fotbale to je moje jasně nejlepší sezona,“ tvrdí nejproduktivnější muž Teplic; dal už čtyři góly a šest jich připravil. Na jaře nese jeho podpis pět ze šesti zásahů probuzeného týmu.

„Není to jen moje zásluha, že vstřelím gól nebo přihraju. Díky patří klukům, góly jsou vydřené celým týmem. Pak z toho vypadne jeden, kdo slízne smetanu.“

Host ze Sparty se stává panem Nepostradatelným. „Neměl špatný už konec podzimu, v přípravě byl jeden z nejlepších a taky má Teplicím co vracet. Nedal penaltu proti Mladé Boleslavi a třeba si to vzal k srdci,“ pousmál se trenér Jiří Jarošík.

Instaloval ho na podhrotovou pozici, která mu vyhovuje. „Nejsem soubojový typ, tak je pro mě lepší, když souboj odvedou kluci. Já se pak snažím sesbírat odražené nebo prodloužené balony, v tom je moje síla,“ cítí Fortelný. „Nemám malý akční rádius, podporuji ofenzivu, mohl bych víc i dozadu, ale rád útočím.“

Teplický záložník Jan Fortelný rybičkou slaví gól před smutnící lavičkou Karviné

Drobný záložník, který při 175 centimetrech výšky váží jen 67 kilogramů, diriguje teplickou ofenzivu. „Vidíte, že je takový chroustík, ale jde do všech soubojů. Kolikrát to vypadá, že je na střídání, že už nemůže, a pak ještě něco vymyslí. Je to náš mozek, teď mu to jde, snad mu vydrží zdraví, chuť a energie, jakou má,“ blahořečí Jarošík oporu.

Fortelný proti Karviné ze čtyřiceti metrů zahrával standardku a jeho nákop překvapivě zapadl k tyči. „Kluci skvěle nabíhali, na gólmana vytvořili tlak a on nemohl reagovat. Míč jsem poslal tak, aby mířil na zadní tyč,“ líčil hrdina, který pak skočil po břiše na rozbahněný trávník: „Myslel jsem, že míč tečoval Vondrášek, tak jsem chvíli čekal. Pak to nějak přišlo. Gól si musíte pořádně užít. A z takové dálky jsem ho ještě nedal.“

I díky němu Teplice natahují pohádkový start do jara: tři zápasy, tři výhry. „Věřím, že sebevědomí bude narůstat, ale ve zdravé míře, abychom nedělali chyby a nepodceňovali soupeře. Budeme se snažit pořád v zápasech dominovat. Doufám, že to není poslední šňůra.“

Co stojí za probuzením sklářů? „Teď jsme nepříjemní nahoře a snažíme se co nejrychleji napadat rozehrávku soupeře. A taky za tím je tvrdá práce. Kouč říká, ať jsme poctiví na tréninku a pak ať to prodáme na hřišti. A taky těžíme z posil,“ líbí se Fortelnému. I to, že Teplice jsou nad barážovou linií: „Že jsme vyhráli tři zápasy, neznamená, že jsme mistři. Ale chceme šplhat výš, abychom nezažívali to, co v úvodu sezony.“