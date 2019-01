Těším se na ofenzivní hru. Boleslav je další posun, doufá Mašek

Nejmladší prvoligový hráč, mládežnické mistrovství světa v Mexiku, přestup do Hamburku, titul v anketě Talent roku. Příbramský odchovanec Dominik Mašek měl namířeno mezi největší hvězdy českého fotbalu.

Jenže kariéra se i vinou různých zranění zadrhla. Nyní hledá novou výzvu při přestupu z Bohemians do Mladé Boleslavi.

„Na minulost se nedívám, hledím dopředu a jsem rád, že jsem v Boleslavi. Doufám, že mě čeká dobré angažmá,“ těší se třiadvacetiletý ofenzivní hráč, jenž vtrhnul do ligy už v patnácti letech a do Hamburku odcházel jen o necelý rok později.

Neměl jste tenkrát větší sny než působení v české lize?

To je prostě fotbal. Ta kariéra se posunuje různě. V mém případě to hodně ovlivňovaly zdravotní problémy, často jsem byl zraněný. Nechci se na to vymlouvat, ale prostě to tak je.

Jak se zrodil váš aktuální přestup do Mladé Boleslavi?

Její zájem byl dlouhodobější, už během podzimu došlo k nějakému prvnímu oťukávání. V Bohemce jsem se teď v zimě nedohodl na prodloužení smlouvy a pak se tam ještě objevila možnost výměny za Lukáše Hůlku. Kluby se domluvily, já se tady také rychle domluvil, takže přestup mohl vzniknout. Já jsem moc rád a na novou výzvu se velmi těším.

Bohemka je pověstná vynikajícími fanoušky. Budou vám chybět?

V Ďolíčku je ta atmosféra specifická, fanoušci jsou tam fantastičtí. Neodcházelo se mi lehko, klub jsem měl rád a zůstala mi tam řada kamarádů, s nimiž jsem toho hodně zažil.

V posledních dvou sezonách jsou na tom Boleslav a Bohemians v lize podobně. V čem si tedy po sportovní stránce polepšíte?

Je to pro mě nový impulz, změna prostředí. Myslím si, že tady v Boleslavi budeme hrát trochu jiným stylem, než jak se prezentovala Bohemka. Předpokládám, že mi kombinační hra bude i víc sedět. Čekám více fotbalovější projev a moc se na to těším. Věřím, že se stanu dobrou posilou a že Boleslavi pomůžu.

Dominik Mašek Narodil se 10. července 1995 v Příbrami. K fotbalu ho přivedl otec Jaroslav, bývalý prvoligový hráč. Do ligy naskočil už ve věku 15 let a 322 dnů, čímž se stal rekordmanem. Záhy odešel do mládežnické akademie Hamburku. Do prvního týmu se tam však neprosadil, odešel do Nizozemí a v srpnu 2016 přestoupil do Bohemians. Nyní kývl Mladé Boleslavi.

V Bohemians vám tedy hodně běhavý styl trenéra Martina Haška nevyhovoval?

To neříkám. Já jsem samozřejmě akceptoval, jak jsme na Bohemce hráli. Vzal jsem si to zasvé a neměl jsem s tím žádný problém. Ale na nové prostředí a nový styl se těším. Myslím si, že mi to bude více vyhovovat.

Jak jste vnímal boleslavský klub z pohledu soupeře?

Boleslav jsem vždy bral jako kvalitní klub, proto beru tohle angažmá jako další posun. Myslím si, že předvedená hra neodpovídá desátému místu. Na jaře se musíme zaměřit na to, abychom těch bodů získali víc a v klidu se pohybovali v nějakém středu tabulky.

Co říkáte na změny, k nimž v klubu během probíhající zimní přestávky dochází?

Přichází sem řada mladých hráčů, kádr by se tím měl oživit. S podporou těch zkušenějších fotbalistů se snad posuneme někam dál. Cílem asi bude předvádět ofenzivní a dynamický fotbal. Věřím, že až si to sedne, až se sehrajeme, tak že to bude dobře fungovat.

Ofenzivních typů má Boleslav v kádru celou řadu. Jak vnímáte velkou konkurenci?

Konkurence je dobrá, na každý post musí být v týmu vždy více hráčů. Já jsem asi nejvíce fotbalista na pozici deset, takový ten podhrot. Budu se snažit během přípravných zápasů zaujmout, abych si vybojoval místo v základní sestavě.

Dominik Mašek

Co vám napověděli první tréninky po přestupu?

Zatím jsem moc spokojený, ten tréninkový proces se mi líbí. Dobře se mi spolupracuje s celým realizačním týmem i s kluky na hřišti. Zatím nemohu říct jediné špatné slovo.

Pokud vím, stále bydlíte v Příbrami. Budete dál dojíždět?

Zatím dojíždím z Příbrami, ale až se vrátíme ze soustředění, tak se budu stěhovat do Prahy. Takže pak to bude s tím dojížděním snadnější.

Nedávno se také spekulovalo, že vás mateřský příbramský klub láká k návratu. Nakolik to bylo reálné?

Nějaké rozhovory s trenérem Csaplárem i panem Starkou jsem měl, ale bylo to spíš takové oťukávací. K tomu, abych se do Příbrami vrátil, se to nepřiblížilo.

Nyní odlétáte na Maltu, kde se uskuteční finále zimní Tipsport ligy. Jak tenhle nový formát akce vnímáte?

Je to fajn, odehraje se tam takový miniturnaj. Myslím si, že o nás bude dobře postaráno, a čekám super soustředění. Na Maltě jsem ještě nebyl, takže jsem i zvědavý, jaké tam bude prostředí. Rozhodně se těším a věřím, že to bude fajn.