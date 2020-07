Rozhodně ligu jen nedohráváme, odmítá plzeňský obránce Limberský

Už dlouho nebyl pod takovým tlakem. Musí předvést, že si místo v úvodní jedenáctce zaslouží. Od nové sezony totiž Viktorii posílí Matěj Hybš, jeden z nejlepší levých beků, kteří brázdí české ligové trávníky. Do konce sezony má Limberský dvě utkání na to, aby ukázal, že i do té nadcházející chce vstoupit na své pozici jako jednička.

Liga se blíží ke svému konci, po vynucené pauze je program hodně našlapaný...

Je to náš poslední venkovní zápas a rozhodně se těšíme. Chceme sezonu dobře dohrát a odnést si ten pozitivní pocit z jara i na dovolenou. Rozhodně to jen tak nedohráváme a uděláme maximum, abychom si odvezli tři body.

Ostrava - Plzeň Sledujte v neděli od 17 hodin online.

Trenér Adrian Guľa v poslední době opakuje, že kdo nebude teď hrát naplno, nemá v týmu co dělat. Souhlasíte?

Jasně. Jsme profíci, mistrovských zápasů zase není tolik a není se na co šetřit. Ve volném týdnu jsme si navíc trochu odpočinuli. Rozhodně chceme naše fanoušky potěšit a vrátit se s výhrou.

Týden bez zápasu jste si užili po pořádně dlouhé době...

Dostali jsme po Spartě dva dny volna, teď už jsme ale zpátky v klasickém procesu. Dvě utkání rychle po sobě na závěr sezony jsou motivující, dáme do toho všechno.

Když jste hráli v Ostravě před měsícem, na tribuny ještě žádní diváci nemohli. Těší vás, že tentokrát to bude bouřlivější?

Jsme rádi za diváky na každém stadionu. Je dobře, že tam budou. Baníkovci dokáží dobře povzbuzovat, atmosféře to prospěje.