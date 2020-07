Mačkáme hráče jako citron, netají plzeňský kouč Guľa

Staněk: Gólman a křeče? Komické Zleva Lukáš Hejda z Plzně, Ondřej Šašinka z Ostravy a brankář Plzně Jindřich Staněk. Se svým pěstovaným vousem a vytáhlou postavu působí až děsivě. Každý útočník si pořádně rozmyslí, jestli půjde s Jindřichem Staňkem do vzdušného souboje. „Čisté konto mě těší, ale je vážně škoda, že jsme neurvali tři body,“ mrzelo plzeňského gólmana po nedělní bezgólové remíze v Ostravě. Při svém ligovém debutu v dresu Viktorie sparťanský odchovanec, který na západě Čech hostuje z Českých Budějovic, rozhodně nezklamal. Působil dominantně, všechny výraznější příležitosti Baníku zlikvidoval. Přitom první zmínění hodná střela na něj mířila až po necelých čtyřiceti minutách hry. Nic jednoduchého. Proti zkušenému Fleišmanovi ale vystartoval včas, položil se mu pod nohy a balon vyrazil. „Musím být pořád připravený. S trenérem gólmanů Matúšem Kozáčikem na tom pracujeme, abychom byli neustále koncentrovaní. Naštěstí jsem byl,“ popisoval čtyřiadvacetiletý brankář se zkušenostmi z anglického Evertonu. Chvíli se zdálo, že bude muset střídat. Po nepříjemném dopadu k němu museli přispěchat zdravotníci. „Chytil jsem centr, dopadl jsem na zem, měl jsem nohu pod sebou a v tu chvíli mi tam nahoře pod kolenem v lýtku něco přeskočilo. Fakt si nedokážu vysvětlit proč. Po zbytek zápasu jsem to trošku cítil, ale naštěstí se to nevracelo,“ vykládal. Obvyklá jednička Aleš Hruška, která tentokrát seděla na střídačce, by byla asi hodně překvapená, kdyby musela do hry. „Bylo to spíš komické. Aby gólman měl v šedesáté minutě křeče, to jsem ještě sám nikdy nezažil,“ smál se Staněk. V závěru mu zatrnulo při pokusu Baroše, který mohl dát svému loučení gólovou tečku. „Kdyby to zrovna Bary proměnil, tak nevím, co by se na stadionu dělo. Naštěstí pro nás minul,“ konstatoval strakonický rodák.