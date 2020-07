Báječné dny Limberského. Plzeňský bek prodloužil smlouvu o další rok

Plzeň o tom informovala na svých webových stránkách.

„Jsem rád, upřímně jsem si nedovedl představit, že bych měl nyní končit. Včera se mi narodila dcera, dnes jsem se dohodl s klubem mého srdce na další smlouvě, užívám si každý den a mám pořád spoustu sil i elánu. Budu makat a věřím, že nás s týmem čeká skvělá sezona,“ vyznal se šestatřicetiletý bek.



Limberský je stále důležitou součástí mužstva, v aktuální sezoně odehrál devatenáct ligových zápasů. Na podzim pod trenérem Pavlem Vrbou patřil do základu a pozici si udržel i pod jeho nástupcem Adrianem Guľou.



„Je jedním z dalších impulsů, abych na sobě dál makal. Je to něco nového, vymyká se to z různých stereotypů a strašně mě baví poznávat nové věci. Na závěr kariéry si to chci ještě užít a věřím, že jsem neřekl poslední slovo,“ prohlásil Limberský.

Jeho dosavadní kontrakt měl vypršet po sezoně, záleželo tudíž, jaký dojem na nového kouče udělá. A všechny strany se shodly, že na nejméně jeden rok ještě má.



„Měli jsme dohodu, že si ke konci sezony sedneme k jednomu stolu společně s trenérem i sportovním ředitelem a pobavíme se o budoucnosti. Svými výkony na hřišti jednoznačně ukázal, že je pro tým přínosem, zájem na pokračování byl z obou stran. Poměrně rychle jsme se tedy domluvili na prodloužení smlouvy o jeden rok,“ uvedl generální manažer Adolf Šádek.



Limberský je plzeňským odchovancem a v klubu strávil téměř celou kariéru. Po MS dvacetiletých v roce 2003 zkusil angažmá v Modeně, půl roku strávil také v anglickém Tottenhamu Hotspur. V sezoně 2007/08 patřil Spartě, ale v jejím dresu se neprosadil a opět se vrátil domů.



Vypracoval se ve stálici na levém kraji obrany, je jedním ze symbolů slavného plzeňského vzmachu pod koučem Vrbou, dostal se i do reprezentace, za níž odehrál 40 zápasů. V nejvyšší soutěži nastřádal 383 startů a dal 21 branek. Kolik ještě přidá?