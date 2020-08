Návrat uzdraveného Hovorky. Je to super, základ jsem nečekal, řekl

Sedmadvacetiletý stoper při návratu k soutěžním duelům pomohl k udržené nule a drtivé výhře 6:0.

„Je to super. Jsem šťastný, že jsem se mohl s klukama hned podílet na sezonním debutu. Nejdůležitější je, že jsme to zvládli a vezeme domů tři body,“ citoval klubový web Hovorku.

Start v základní sestavě ho překvapil, i když už se představil v přípravě. „Abych byl upřímný, moc jsem to nečekal. Absolvoval jsem celou přípravu a už to pro mě bylo poměrně náročné. Byl jsem rád, že jsem to s nimi vůbec zvládl,“ podotkl Hovorka.

„Pak jsme měli ale pauzu, protože jsme měli jeden pozitivní nález. Pak jsme odehráli jeden přípravný zápas mezi sebou a dostal jsem červenobílý dres, tudíž dres pro hráče základní sestavy. Nečekal jsem to. Určitě mě to ale potěšilo, rozhodně jsem se nebránil a s radostí do toho šel,“ doplnil.

Obránce, jenž si loni v říjnu v duelu s Plzní zpřetrhal přední zkřížený vaz v levém koleni, se zdravotně cítí zcela v pořádku.

„Mám trochu v nohách soustředění, které bylo opravdu náročné. Ale to nyní neřeším, mám radost z předvedené týmové hry. Byli jsme velmi efektivní,“ pochvaloval si a přiznal, že návrat na trávníky pro něj byl hodně emotivní.

„Je to pro mě obrovská úleva. Začátek cesty za návratem byl těžký. Chtěl bych poděkovat všem lidem, co mi pomáhali, ať už jde o fyzioterapeuty, trenéry, kluky v kabině. Bylo to dlouhé. Nyní cítím ale obrovskou úlevu a jsem šťastný, že můžu pokračovat,“ dodal Hovorka.