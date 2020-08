Tecl: Za hattrick jsem rád kvůli minulé sezoně, kdy jsem šance pálil

Téměř šest let trvalo, než Tecl opět jednou zaznamenal tři trefy v jednom utkání nejvyšší soutěže. Proti Českým Budějovicím řídil slávistickou jízdu a vítězství 6:0.

V úvodním duelu nového ročníku vyrovnal svou bilanci z toho uplynulého.

Budějovice - Slavia 0:6 skvostný start a dominance mistra, tři góly dal Tecl

„Za góly jsem opravdu rád, hlavně kvůli té minulé sezoně, kdy jsem šance pálil,“ prohlásil pro klubový web. „Jsem rád, že se mi to povedlo. Hattrick je samozřejmě krásná věc a snad každý musí snít o tom, že ho dá ve Slavii.“

Zajímavostí je, že Tecla provází pověst „paliče“ po celou kariéru. Stačí si připomenout, co říkal po zmíněném premiérovém hattricku, který nasázel proti Mladé Boleslavi (3:0).

„Naposledy jsem dal tři góly v jednom utkání v druhé lize ještě v Jihlavě. Je pravda, že jsem se do šancí dostával, ale neproměňoval jsem je. Doufám, že jsem to zlomil a že se to teď zlepší.“

A jako by to zakřikl: v oné sezoně už se v nejvyšší soutěži trefil pouze dvakrát, v následující v Jablonci sedmkrát, poté šestkrát, jedenáctkrát a dvakrát za sebou třikrát. Jeho maximem už dlouho zůstává 12 ligových branek z ročníku 2013/14.

Tecl v Budějovicích chvíli pomýšlel na čtvrtý zásah, původně nařízenou penaltu však sudí Zelinka po konzultaci s videorozhodčím odvolal. Zkušený slávistický forvard přitom pokutový kop původně kopat nechtěl, střídající Petar Musa mu však balon vrátil.

„Myslím si, že je na hřišti vidět, že táhneme za jeden provaz, a to je strašně důležité,“ uvedl Tecl a k boji o sestavu dodal: „Já takhle vůbec nepřemýšlím. Jsem rád, že tady s klukama můžu být, a naopak se jim budu snažit vždycky pomoct.“

Brzy třicetiletý útočník si po deklasování Budějovic rozpoložení v týmu nesmírně pochvaloval, ale naznačil, že vítězství mohlo být mnohem vyšší.

„Šance, které si dokážeme vypracovat, jsou opravdu tisíciprocentní a já jen doufám, že takhle budeme pokračovat i dál a nikoho se nebudeme muset bát,“ prohlásil.

„Samozřejmě nám to hodně pomohlo, brzo jsme vedli vlastně tři nula, takže jsme se uklidnili. Ke konci poločasu jsme na můj vkus možná až moc ubrali, mohli jsme hrát aktivněji, ale druhý poločas jsme už zase měli pod kontrolou a je jen škoda, že jsme nedohráli do konce i nějaké další akce. Těch gólů mohlo být daleko víc,“ dodal.