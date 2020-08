Díky za podporu, fanoušci. I kvůli nim chtěl Hancko zůstat ve Spartě

Deset dnů se Spartou trénoval, ale nevěděl, jestli pro nadcházející ročník zůstane. Až v neděli bylo definitivně jasno: Hancko podepsal smlouvu a má angažmá, které si přál.

„I když to není na přestup, ale jen zase hostování, i tak jsem si řekl, že tady chci být,“ řekl pro klubovou televizi.

A to i kvůli fanouškům, kteří si ho ve Spartě tolik přáli.

„Podpora a takové to chtění, abych tu zůstal, byly hodně velké. Musím přiznat, že i to je částečně důvod, že Sparta je pro mě pro příští sezonu to nejlepší. Jsem rád, že mám jasno už před soustředěním. Věřím, že příští sezona bude úspěšná.“

Hancko přišel loni v létě na hostování Fiorentiny s opcí na přestup. Aby ho Sparta měla už teď natrvalo, musela by zaplatit přibližně šest milionů eur, což je přibližně 160 milionů korun.

Klub opci nevyužil, ale s italskou stranou se snažil vyjednat jiné podmínky, za kterých by Hancko zůstal. Povedlo se jí vyjednat další roční hostování i opci na přestup, která už je pro Spartu přijatelná. Podle kuloárních informací jde o poloviny původní částky.

„Vedení Sparty i agent odvedli skvělou práci. Nebylo to snadné, ale jsem rád, že to vyšlo a stihlo se to ještě včas,“ řekl dvaadvacetiletý stoper.

V úterý odcestuje s týmem na soustředění do Bad Kleinkirchheimu. A očekává, že už bude trénovat naplno. V předchozích dnech měl totiž kvůli dřívějším potížím s kolenem v připravě úlevy.

„Po posledním zápase se Slavií jsem podstoupil léčbu, dostal jsem injekci do kolene. Bylo zapotřebí tomu dát dva nebo tři týdny, abych koleno dostal do původního stavu, ale teď už je to otázka jen pár dní. V Rakousku budu trénovat naplno,“ ujistil.

A cíl pro příští sezonu?

„První se mi splnil, zůstal jsem. A další? Abych na sobě tvrdě pracoval a fotbalově rostl. A co se týče týmu, přál bych si, abychom navázali na závěr minulé sezony. Věřím, že opět přineseme fanouškům trofej. A nejradši bych byl, abychom jim udělali radost hned na začátku postupem do skupiny Evropské ligy.“