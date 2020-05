Pudil během pandemie: cesta do Anglie a zpátky

Na balon si zvyká i Daniel Pudil, který zahájil přípravu o tři týdny později než zbytek týmu.



„Byl jsem čtrnáct dnů v Anglii a po návratu do Česka jsem musel podstoupit dvoutýdenní karanténu,“ vysvětlil svůj pozdější nástup do tréninku zkušený čtyřiatřicetiletý obránce.

Za kanálem La Manche žije jeho současná anglická partnerka Emma, bývalá žena Veronika i všechny Pudilovy děti.

Proto po náletu pandemie koronaviru bývalý reprezentant odcestoval z rodné země.

„Jsem vděčný boleslavskému klubu i trenérovi, že mi dali volno a já tak mohl být s rodinou,“ řekl Daniel Pudil. „Nic mi nechybělo, užíval jsem si jejich společnost.“ Zatímco při odletu do Anglie prakticky neměl s cestováním potíže, cesta zpět do vlasti už celkem představovala dobrodružství.

„Musel jsem si zařizovat spousty papírů. Z Anglie jsem letěl do Německa a potom po vyřízení potřebných dokumentů na české ambasádě jsem jel autem do Česka. Podstoupil jsem test na covid-19, po němž jsem nastoupil karanténu,“ podělil se Pudil otevřeně o své strastiplné zážitky.

Běh doplnil spinningem

V cizině si udržoval kondici dopoledním během a odpoledním šlapáním na spinningovém kole, které si v Anglii pořídil. Po návratu do Česka musel kvůli karanténě trénovat jen doma na zahradě.

„Už mi chyběl ten rituál, při němž se po ránu vydám autem do Boleslavi, dopřeju si kávu a těším se na spoluhráče. Proto jsem rád, že už jsem zpět a užívám si srandičky, o něž není mezi fotbalisty nouze,“ pookřál Pudil.

Pokud vše dopadne podle předpokladů a kluby si odhlasují dohrání ligy, mohlo by se opět začít hrát od 25. května. Mladá Boleslav je zatím v průběžné tabulce pátá, takže ji ve zbytku ročníku čeká souboj o evropské poháry.

„Máme ještě necelé tři týdny na to, abychom se dostali do formy pro zbytek soutěže. Doufám, že to zvládneme a navážeme na vítězný poslední zápas v Ostravě,“ věří bývalý reprezentant. „Za fotbal jsme placeni a baví nás. I proto je současná situace nepříjemná.“ A také strašlivě atypická. Hráči jsou třeba zvyklí odehrát během delších tréninkových bloků přípravné zápasy, aby před těmi soutěžními vstřebali taktické novinky i herní kondici.

Nyní budou zřejmě muset rovnou z tréninku vyrukovat do ostrých soubojů.

„Bylo by dobré, kdyby se jeden dva přípravné duely daly odehrát. Ale spíš si budeme muset vystačit s nějakým modelovým střetnutím mezi sebou v rámci týmu,“ zvažuje Pudil možnosti. „Ale liga by se měla určitě dohrát a já osobně věřím, že tomu tak bude.“

Pokud se soutěž rozběhne podle stanoveného losu, čekala by Boleslav hned na úvod domácí bitva proti mistrovské Slavii. I z tohoto pohledu bude smutné, že na tribunách nebudou fanoušci. Liga by se totiž stoprocentně dohrávala bez diváků. „Bude to trošku jiné, ale lidi se na fotbal alespoň podívají v televizi,“ řekl Pudil.