Obraně Boleslavi bude velet Pudil. V Anglii se mi dařilo, věří si

Peníze přinese rival od koní Na dostizích jsou velcí rivalové, každý tam kope za svou stáj. Ve fotbalovém prostředí však budou Josef Dufek a Karel Jalový spolupracovat. Šéf skupiny Loko Trans přichází jako nový partner do mladoboleslavského klubu. „Pan Jalový je významný český podnikatel, z dostihů se známe dlouho, jeho kůň Ribelino dokonce vyhrál Velkou pardubickou. Když jsem ho oslovil, dvakrát jsme si sedli na pět minut a byli jsme domluvení,“ popsal nejvyšší muž boleslavského fotbalu Josef Dufek, jak se zrodila spolupráce. Boleslavský stadion se nyní po podepsání dohody bude jmenovat Loko Trans Arena. Co přesně to klubu přinese? To ani jeden z pánů nechtěl upřesnit. „Jedná se o částku v milionech korun, vyšší sumu, než jakou chtěl pan Jalový investovat na pardubickém dostihovém závodišti,“ naznačil pouze Josef Dufek. Podle rozhovoru z letošního dubna pro web jezdci.cz rokoval jednatel skupiny Loko Trans o spolupráci s Dostihovým spolkem Pardubice, přičemž ve hře mělo být 7,2 milionu korun na jednu sezonu. Dohoda však nebyla završena a Karel Jalový otočil svou pozornost směrem k fotbalu. „Naše obchody jsou hodně orientované na Balkán, hlavně do Makedonie či do Srbska. Proto by pro nás bylo zajímavé, kdyby Boleslav v evropských pohárech narazila na soupeře z těchto zemí,“ uvedl Karel Jalový. „Na zápas by tam se mnou mohl dorazit i místní premiér,“ slíbil.