Pudil po návratu: Já si jedu svůj svět, nemám strach, že bych nezapadl

„Mohl jsem zůstat v Anglii a hrát třetí nebo čtvrtou ligu. Ale jsem rád, že si mě Boleslav vybrala,“ řekl Daniel Pudil.

To spojení vypadá docela překvapivě. Proč zrovna tahle volba?

Před dvěma měsíci jsem dostal přes mého manažera Ondru Chovance zprávu, že bych se mohl sejít s Mladou Boleslaví, jestli to chci, nebo nechci. Dal jsem si snídani s panem Jinochem (sportovní ředitel Mladé Boleslavi), od té doby jsme byli osobně domluvení a jen jsem čekal, jak to dopadne.

Po dlouhém působení v cizině jdete do klubu českého výkonnostního středu. Co od takového angažmá čekáte?

Hrajeme kvalifikaci Evropské ligy, což byl jeden z důvodů, proč jsem tady. Pan Jinoch i pan Weber (trenér) mi řekli, jaké bude mít klub ambice. Já jsem mohl zůstat v Anglii a hrát třetí nebo čtvrtou ligu, jenže tam by ty ambice tak vysoko nemířily. Jsem rád, že si mě Boleslav vybrala.

Mluvíme spolu během turnaje, kde máte i rodinu. Co ta na návrat říkala?

Jsou rádi. Samozřejmě, když je člověk jedenáct let v cizině a má dvě děti, tak babičky jsou šťastné, když se vrátí. I když děti zůstávají v Anglii a budou pendlovat, mohou se teď s nimi vidět přece jen častěji.

V boleslavském kádru jste asi kromě Marka Matějovského moc hráčů neznal.

To se možná zdá. Ale já dost lidí během kariéry poznal. A i kdyby ne, nebyl by problém. Po jedenácti letech jsem se vrátil do české kabiny a hned po prvním tréninku jsem byl ve svém živlu. Na tohle jsem se strašně těšil, sranda v české šatně je nenapodobitelná.

A co trenér Jozef Weber, toho jste znal?

Známe se ještě ze hřiště. On byl tenkrát v Jablonci, já v Liberci, nastoupili jsme proti sobě. Navíc shodou okolností on hrál pravého záložníka a já levého, takže jsme hráli na sebe.

Letos vám bude čtyřiatřicet roků. Mnoho hráčů při návratech z ciziny po třicítce v domácí soutěži pohořelo. Neodrazoval vás někdo od tohoto kroku?

Nikdo mě od toho neodrazoval, bylo to jen moje rozhodnutí. Já se na to těším a žádné ohlasy lidí mě nezajímají. Já si jedu svůj svět, svůj fotbal, a pokud budu předvádět výkony, jaké jsem předváděl jedenáct let v cizině, tak nemám strach, že bych tady nezapadl.

Na co z toho dlouhého působení v Evropě budete nejraději vzpomínat?

Těžko vybrat jedno angažmá. Mám za sebou čtyři a v každém z nich jsem něco dokázal. V Belgii jsme vyhráli titul, pohár i superpohár, zahráli jsme si Ligu mistrů. To bylo hodně povedené angažmá. Pak jsem šel do Watfordu, kde jsme postoupili do Premier League, a to samé v Sheffieldu, kde jsme hráli finále a těsně nepostoupili. Všude jsem patřil k důležitým hráčům týmu a pravidelně jsem nastupoval.

V přípravě zatím za Mladou Boleslav nastupujete jako stoper. Naznačuje to, že budete posilou na tenhle post?

Já nevím, co to naznačuje, jsou to přátelské zápasy. Většinou jsme rozdělení na dvě party a trenér mě staví na tuhle pozici. Tři měsíce před začátkem přípravy jsem nehrál fotbal, člověk se do toho musí nejprve dostat.

Ta možnost ale existuje, že? Česká fotbalová veřejnost vás totiž pamatuje spíš jako levého beka či záložníka.

Ta možnost tam určitě je. Já jsem poslední rok a čtvrt na tomhle postu nastupoval v Anglii, celkem se mi dařilo, lidé se mnou byli spokojení. Takže si myslím, že na pozici stopera klidně hrát mohu, ale bude záležet na finálním rozhodnutí trenéra.

Má kouč Weber jiné nároky, než jaké jste poznal v Anglii?

Každý trenér má svoji vizi, každý kouč má ty tréninky jiné. Ale já jsem naprosto spokojený. Samozřejmě tam bylo nějaké běhání, ale jsme v přípravě, tudíž je nutné nabrat kondici a nachystat se na sezonu.

Rozdíly mezi přípravou v Anglii a tady v Česku popíšete?

V Anglii máte jenom jednu přípravu, tady jsou dvě, takže už jen v tom je to trošku odlišné. V Anglii nebyly vyloženě velké běhy, spousta nácviků se dělala stylem jeden na jednoho, dva na dva nebo tři na tři. Jak říkám, každý trenér má svoje věci a dělá to trochu jinou formou.

Jak se vám líbí v Rakousku, kde probíhá boleslavské soustředění?

V Rakousku jsem už párkrát byl, se Slavií, s Libercem, jednou i s anglickým týmem. Prostředí je fajn, hřiště vždycky perfektně připravené. Ale nakonec je to jedno, na soustředění se nejezdí za krásami přírody, ale udělat kus práce.

ZKLAMÁNÍ. Daniel Pudil po prohře s Tureckem

Česká liga se od loňska hraje podle nového systému. Váš názor na nadstavbu a play off?

Je to zajímavé, já si podobný model pamatuju z Belgie, tam se také hrálo play off o titul a my jsme díky tomu ten titul vyhráli (s Genkem). Takže mi to žádný problém nedělá. Samozřejmě nejprve musím naskočit a pak teprve zhodnotím, jak se mi to bude líbit.

V národním týmu se v poslední době utvořila výborná parta. Lákal by vás návrat do reprezentace, když teď budete více na očích?

Já jsem nikdy reprezentační kariéru neukončil. Hraju nejlíp, jak můžu, a pokud pozvánka přijde, jsem připraven přijet v jakékoliv roli, což už jsem během kariéry říkal asi tisíckrát. Takže pokud dostanu nominaci třeba jako desátý stoper, tak rád přijedu a kluky podpořím.

Jako desátý stoper? Tak teď jste se s tím postem prozradil.

No jo (smích).