Na ligový gól čekal 7 let. Budějovické jízdě pomohl i sváteční střelec

V sezoně 1995/96 Jihočeši postupně porazili Uherské Hradiště, Ostravu, Drnovice a Hradec Králové.

Během ročníku 2011/12 zdolali Hradec Králové, Teplice, Slavii Praha a Příbram.

A v aktuální sezoně Bohemians, Olomouc, Karvinou a Teplice. To jsou nejdelší vítězné série českobudějovických fotbalistů v první lize. Na Střeleckém ostrově panuje velmi dobrá nálada, nováčkovi se daří.

U dvou posledních vítězných sérií byl záložník Petr Javorek. „Je to pro náš klub velký úspěch. Musíme však zůstat pokorní a dál pracovat. Chceme i v dalších zápasech potvrdit, že poslední výsledky nejsou náhodné,“ přikývl třiatřicetiletý středopolař Dynama.

Českobudějovický úspěch na teplických Stínadlech se zrodil během úvodní půlhodiny. Nejprve se prosadil Patrik Brandner, pak skóroval Petr Javorek, ve 27. minutě dokonal teplickou zkázu z penalty Lukáš Havel. A to ještě Ivan Schranz trefil tyč a další šance Jihočeši zahodili.

„Byl to poločas snů. Teplice jsme do ničeho nepustili. Trenéři nás na soupeře dobře připravili a my jsme toho využili,“ potěšilo záložníka.

Nakonec vítězný druhý gól vstřelil Petr Javorek v jedenadvacáté minutě. „Viděl jsem, že se Ivan Schranz chystá k centru. Hledal jsem si místo, Ivan mi perfektně přihrál a trefil jsem míč mimo dosah brankáře,“ popsal svoji trefu.

Pro Javorka šlo o prvoligový gól po více než sedmi letech. Celkově byl jeho třetí. Naposledy v nejvyšší soutěži skóroval v dubnu 2012, kdy brankou v 88. minutě rozhodl o domácí výhře Dynama nad pražskou Slavií 1:0. „Pamatuji si na to velmi dobře, i když už je to dávno,“ usmál se.

Rodák z Prahy není klasickým střelcem. V popisu práce má jiné úkoly - pohybuje se ve středu hřiště, odebírá míče soupeřům, chystá finální přihrávky. Góly střílí výjimečně. „Ale potěší mě každá branka. Minulou sezonu jsem neskóroval, takže jsem se trefil po roce a půl,“ vrátil se ke své vítězné trefě ze závěru druholigového utkání v dubnu 2018 proti Znojmu.

Tým trenéra Davida Horejše zvládl anglický týden úspěšně. Dvě ligové výhry pokazil pouze pohárový neúspěch s pražskou Spartou, která na Střeleckém ostrově vyhrála 4:0. „Výkon nebyl špatný, ale soupeř byl produktivnější. Ani fyzické síly nám v Teplicích nedocházely. Jsme dobře připraveni,“ řekl Javorek.

Spokojený byl po zápase i českobudějovický trenér Horejš. „Vyhráli jsme zcela zaslouženě. Moc si toho vážíme a je to povzbuzení do další práce. Je vidět, že hráči pochopili, že dřina se vyplácí,“ hodnotil po vítězném utkání.

Dynamo díky čtvrtému úspěchu za sebou, počtvrté se třemi vstřelenými brankami, poskočilo na deváté místo tabulky. Za polovinu základní části České Budějovice získaly dvacet bodů. Když se srovná tabulka za posledních pět zápasů, úspěšnější je v lize jen mistrovská Slavia Praha.

V září byli černobílí poslední, nyní drží místo ve skupině o Evropskou ligu. „Trenéři nám věřili už před sezonou, že na skupinu o sedmé až desáté místo máme. Také si myslím, že máme kvalitní tým. Užíváme si, jak se nám nyní daří,“ doplňuje Petr Javorek.

Do konce podzimní části má nejvyšší soutěž v plánu ještě pět utkání. Jihočechy čeká v neděli domácí duel proti pátému Slovácku, které nadále překvapivě prohání nejlepší týmy v soutěži. Pak pojede Horejšův tým na Spartu a do Jablonce, poslední domácí utkání odehraje zkraje prosince s Příbramí a podzim uzavře na hřišti pražské Slavie.

„Chceme vytěžit ze zbývajících zápasů maximum. Jsme na vítězné vlně, můžeme uhrát ještě hodně bodů,“ věří Javorek.